Dit zijn de symptomen van salmonellavergiftiging

Salmonella is een bacterie die de infectie salmonellose kan veroorzaken. Dat is een vaak voorkomende infectie die in de meeste gevallen zonder behandeling geneest. Maar in sommige gevallen kan salmonellose meer ernstige vormen aannemen. Jonge kinderen, zwangere personen, mensen met een verminderde weerstand en ouderen lopen een groter risico op het ontwikkelen van symptomen. Bij ernstige symptomen moet een arts worden geraadpleegd. Je kan een salmonellavergiftiging krijgen door het eten van besmette voeding.