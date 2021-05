Dit zijn de slachtoffers van “het monster van de Ardennen”, seriemoordenaar Michel Fourniret

Michel Fourniret kreeg de bijnaam “monster van de Ardennen” omdat hij jarenlang toesloeg in de Belgische en de Franse Ardennen. De Fransman heeft bekend in totaal elf meisjes en vrouwen te hebben vermoord. Voor hij hen vermoordde, ontvoerdde en verkrachtte hij zijn slachtoffers.

Maagdelijkheid

Fourniret, die in de jaren zestig al veroordeeld werd voor zedenfeiten, begon zijn moorddadige parcours in december 1987. Enkele maanden voordien was hij vrijgelaten uit de gevangenis, waar hij een straf uitzat voor zedenfeiten met minderjarige slachtoffers. Aan zijn misdaden kwam pas in juni 2003 een einde, na de mislukte ontvoering van een 13-jarig meisje in het Naamse Ciney.

In 2008 werd Fourniret veroordeeld tot levenslang, voor de moord op zeven meisjes en vrouwen in Frankrijk en België tussen 1987 en 2001. Ook zijn ex-vrouw Monique Olivier, met wie hij in 1989 trouwde, kreeg levenslang voor haar medeplichtigheid. De slachtoffers waren op het moment van de feiten tussen 12 en 22 jaar oud. De verklaring voor het moorden zocht Fourniret naar eigen zeggen in het verraad dat hij voelde toen hij ontdekte dat zijn eerste echtgenote geen maagd meer was. Later werd daar nog eens een levenslange gevangenisstraf bijgeplakt, voor een moord die de seriemoordenaar de buit van een beruchte overvallersbende opleverde.

ISABELLE LAVILLE (17 jaar)

De 17-jarige Isabelle Laville verdween op 11 december 1987 in het Franse Auxerre. Overblijfselen van haar lichaam werden in 2006 op de bodem van een put aangetroffen in het departement Yonne, in Bussy-en-Othe.

Michel Fourniret en Monique Olivier hadden Isabelle van school naar huis zien wandelen. Een paar dagen later volgden ze haar op die route. Olivier, die op dat moment alleen in een auto zat, vroeg Isabelle om in te stappen, veinzend dat ze hulp nodig had om de weg te vinden. Isabelle stapte in. Onderweg liet Olivier ook Fourniret instappen, die deed alsof hij een bestuurder was die met autopech langs de weg stond. Het koppel verdoofde het meisje onderweg met rohypnol en nam haar mee naar hun woning, waar Fourniret haar verkrachtte. Olivier hielp Fourniret daarbij, omdat hij niet meer opgewonden was. Ten slotte wurgde Fourniret het slachtoffer.

Volledig scherm Isabelle Laville. © AFP

FABIENNE LEROY (20 jaar)

Fabienne Leroy (20) verdween op 8 juli 1988 in het Franse Châlons-en-Champagne. Haar lichaam werd teruggevonden op 3 augustus 1988 in het departement Marne.

Fourniret en Olivier zagen de 20-jarige Fabienne Leroy op een parking van een supermarkt. Fourniret slaagde erin Fabienne in zijn wagen te laten instappen, door te doen alsof hij op zoek was naar een arts voor Olivier, die toen acht maanden zwanger was. Nadat Fabienne was ingestapt, reed het koppel met haar naar een bos nabij een militair kamp, waar Olivier, net zoals ze bij Isabelle Laville had gedaan, moest controleren of het slachtoffer nog maagd was. Nadat Fourniret zich aan het meisje had vergrepen, schoot hij haar in de borst.

Volledig scherm Fabienne Leroy. © AFP

JEANNE-MARIE DESRAMAULT (22 jaar)

Jeanne-Marie Desramault (22) werd ontvoerd op 18 maart 1989 in het Franse Charleville-Mézières. Haar lichaam werd via aanwijzingen van Fourniret op 3 juli 2004 ontdekt in het park van diens kasteel van Sautou in Donchery, in de buurt van zijn geboorteplaats Sedan. Dat kasteel kocht hij van gestolen geld dat ook weer gepaard ging met moord, maar daarover later meer.

Fourniret had Jeanne-Marie Desramault ontmoet op de avondtrein naar Charleville-Mézières. De twee hadden onderweg wat gepraat tot aankomst bij het treinstation van Charleville, waar de jonge vrouw woonde. Op een zaterdag in maart liep Fourniret samen met Olivier het meisje ‘toevallig’ opnieuw tegen het lijf aan het station, waarna het paar haar in hun huis in Floing uitnodigde. Fourniret beloofde haar ‘s avonds weer terug te zullen brengen. Onderweg naar Floing vroeg Fourniret aan Jeanne-Marie of zij nog maagd was. Ze zei ‘nee’, ze had een vriend. Fourniret reageerde woedend en viel haar aan. Terwijl het slachtoffer schreeuwde en probeerde te ontsnappen, knevelde Olivier haar. Fourniret wurgde Jeanne-Marie ten slotte en reed door naar Donchery, waar hij haar lichaam in de tuin van het kasteel begroef.

Volledig scherm Jeanne-Marie Desramault. © PHOTOPQR/LE PARISIEN

ELISABETH BRICHET (12 jaar)

Het vermoedelijk enige Belgische slachtoffer van Fourniret - voor zover geweten - is Elisabeth Brichet (12). Zij werd ontvoerd op 20 december 1989 in Saint-Servais, bij Namen. Haar lichaam werd eveneens teruggevonden op 3 juli 2004, op het terrein van het kasteel van Fourniret.

Het echtpaar Fourniret-Olivier had Elisabeth in Saint-Servais zien binnengaan in het huis van een vriendinnetje en wachtte urenlang totdat zij de woning weer verliet en naar haar huis vlakbij begon te wandelen. Ze slaagden erin het slachtoffer in hun wagen te doen stappen, opnieuw onder het voorwendsel dat ze een arts zochten, deze keer voor hun 15 maanden oude zoon Sélim. Elisabeth werd meegenomen naar Floing en naar het kasteel van Sautou. Olivier waste de geslachtsdelen van Elisabeth, die op een bed was vastgemaakt voor de verkrachting door Fourniret. Na pogingen tot verkrachting werd Elisabeth gewurgd.

Volledig scherm Elisabeth Brichet. © BELGA

NATACHA DANAIS (13 jaar)

Natacha Danais (13) verdween op 21 november 1990 in het Franse Rezé. Haar lichaam werd drie dagen later teruggevonden op een strand in de Vendée.

Fourniret en Olivier merkten Natacha op de parking van een shoppingcentrum op, zij liep op dat moment snel even naar huis om de vergeten handtas van haar moeder te gaan halen. Het duivelskoppel slaagde erin haar in hun bestelwagen te laten instappen. Ze beweerden, jawel, dat ze op zoek waren naar een arts. Nadat ze met Natacha naar een afgelegen plek nabij de kust waren gereden, stak Fourniret twee keer in de borst van het meisje met een schroevendraaier, waarna hij haar wurgde. Uit onderzoek bleek dat ze na de moord was verkracht.

Volledig scherm Natacha Danais. © AFP

In het begin van de jaren ‘90 verhuisde de familie Fourniret naar Sart-Custinne in Namen. Na een ‘pauze’ van 9,5 jaar gaf Fourniret toe daarna nog twee moorden te hebben gepleegd, en dat in Frankrijk tussen 2000 en 2001. Hij handelde alleen en reed van België naar Frankrijk en terug voor zijn ‘jacht’.

CÉLINE SAISON (18)

Céline Saison (18) verdween op 16 mei 2000 in Charleville-Mézières. Haar stoffelijke resten werden in juli 2001 teruggevonden in een bos in het Belgische Sugny, nabij de Franse grens.

Op 16 mei 2000 reed Fourniret naar Charleville-Mézières en lokte hij de 18-jarige Céline in zijn bestelwagen. Het meisje was van school naar huis aan het wandelen. Fourniret reed met haar terug naar België en dreigde ermee zuur in haar ogen te gooien als ze geen seks met hem zou hebben. Na de verkrachting wurgde hij naar met een touw en dumpte hij haar lichaam in het bos.

Volledig scherm Céline Saison. © AMMB

MANANYA THUMPONG

Mananya Thumpong (13) verdween op 5 mei 2001 in het Franse Sedan. Haar resten werden in maart 2002 teruggevonden in een bos nabij Nonnevaux in de Belgische provincie Luxemburg.

Op 5 mei 2001 maakte Fourniret opnieuw de trip naar Frankrijk, deze keer naar zijn geboorteplaats Sedan, waar hij Mananya Thumpong tegenkwam, een 13-jarig meisje van Thaise origine dat hij tijdens een verkenningstocht een paar weken eerder een lift naar huis had gegeven. Hij nodigde haar die dag uit om naar zijn huis te komen om te spelen met zijn zoon. Mananya klom in de bestelwagen en werd naar Nollevaux gevoerd, waar Fourniret haar wurgde.

Volledig scherm Mananya Thumpong. © AFP

FARIDA HAMMICHE (30)

De laatste jaren bleek dat Fourniret nog meer moorden op zijn kerfstok had. Zo bleek dat hij de 30-jarige Farida Hammiche, een vrouw die in april 1988 in Frankrijk verdween, ook heeft gedood. Daarvoor kreeg hij in 2018 nogmaals een levenslange gevangenisstraf.

Hammiche was de vrouw van Jean-Pierre Hellegouarch, een gangster die bekendstond om zijn banden met extreemlinks en in de jaren tachtig met Fourniret in de cel zat. Hellegouarch wist waar de schat van ‘la bande des postiches’ (de bende van de pruiken) zich bevond, maar kon die niet in ontvangst nemen, omdat hij in de gevangenis zat. De man gaf Farida de opdracht de buit op te halen, met de hulp van een vrijgekomen Fourniret, die haar uiteindelijk doodde om de gouden munten in zijn bezit te krijgen. Met een deel van die buit kochten Fourniret en Olivier onder meer het kasteel van Sautou in Donchery en het huis in het Belgische Sart-Custinne.

Het lichaam van Farida Hammiche werd nooit gevonden.

Volledig scherm Farida Hammiche. © RV

JOANNA PARRISH (20) en MARIE-ANGÈLE DOMÈCE (19)

In 2018 bekende de seriemoordenaar ook nog de moord op de Britse Joanna Parrish (20) en de Franse Marie-Angèle Domèce (19). Joanna Parrish werd in 1990 nabij het Franse Auxerre ontvoerd, verkracht en gedood. Haar naakte lichaam werd later gevonden in het Franse Monéteau. De mentaal gehandicapte Marie-Angèle Domece (19) verdween op 8 juli 1988 in de Yonne. Haar lichaam is nooit teruggevonden.

Volledig scherm Marie-Angèle Domece. © Photo News

ESTELLE MOUZIN (9)

Vorig jaar, in maart 2020, bekende het monster van de Ardennen ook verantwoordelijk te zijn voor de verdwijning van Estelle Mouzin. Zij verdween in 2003 op 9-jarige leeftijd op weg naar school in Guermantes, in het Franse departement Seine-et-Marne. In augustus bevestigde Olivier dat Fourniret het meisje had ontvoerd, verkracht en vermoord. Er werden onlangs nog zoekacties op poten gezet naar het lichaam, maar zonder resultaat.

In december 2020 werd Fourniret in beschuldiging gesteld van de verdwijning en de dood van Lydie Logé (29) in 1993. Ook haar lichaam werd nooit gevonden.

Volledig scherm Inzet: Estelle Mouzin, en het kasteel van Fourniret. © AFP / Inzet: RV