Dit zijn de gezichten en levensverhalen achter de 20 vrouwen die dit jaar door hun (ex-)partner zijn vermoord

Sint-Jans-Molenbeek Keer op keer diende Salwa (36) klacht in tegen agressieve ex. Toch stak hij haar dood op straat: “Waarom heeft niemand naar haar geluisterd?”

“Salwa had de moed om te doen wat veel vrouwen niet durven: ze diende bij de politie klacht in tegen haar dreigende ex.” Toch stak diezelfde ex (36) de Molenbeekse moeder van drie kinderen op straat dood met een slagersmes. “Want met Salwa’s klachten is nooit iets gebeurd.”

26 oktober