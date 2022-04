Dit zijn de drie duurste uurwerken ter wereld

‘The Hallucination’: een snoepketting van diamanten voor 50 miljoen euro

Je kan er ook mee achterhalen hoe laat het is, maar de ‘Hallucination’ - en nee, het is geen waanbeeld - is een kunstwerk van de Britse juwelier Laurence Graff. Het lijkt met wat verbeelding op een snoepjesketting, maar dan van diamanten. Graff verkocht ooit fonkelende horloges aan onder meer Donald Trump, Oprah Winfrey en de sultan van Brunei, maar z’n Hallucination uit 2014, is naar verluidt nog steeds niet verkocht. Een en ander zal te maken hebben met het prijskaartje van 50 miljoen euro. “Dit is het duurste horloge ter wereld”, zegt horlogekenner Pierre Darge. “Je hebt eigenlijk twee soorten tophorloges: uurwerken in zeer beperkte oplage waarvan de mechaniek zeer ingenieus in elkaar zit en daarom heel veel geld kosten - zoals de Richard Mille van Bart Versluys - en horloges die met dure edelmetalen en sieraden zijn bezet. Daar is de ‘Hallucination’ de exponent van.” Graff spendeerde zeven jaar aan het verzamelen van de juiste diamanten om het uurwerk - waarvan hij al tientallen jaren droomde - te bouwen. Niet uw ding? Geen nood. “Er is nog een tweede model met wat minder diamanten”, zegt Darge. “Dat is dan ook goedkoper: 36 miljoen euro.”