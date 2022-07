Dit zijn de buren die wilden dat het scoutskamp uit Wilrijk vertrok: “De boerin stapte in uitwerpselen, van menselijke oorsprong”

Veel te luide muziek, tot diep in de nacht. Uitwerpselen in de tuin. Een ‘hudo’ tegen de openbare weg. Springen op andermans trampoline... Wij gingen spreken met de buren van het scoutskamp in La-Roche-en-Ardenne, en vroegen hen waarom de jongeren uit Wilrijk moesten vertrekken. Ze kregen gelijk van de burgemeester, maar niet van de Raad van State, die oordeelde dat die beslissing niet in overeenstemming is met de feiten. “Ze bouwen hier elke nacht een feestje - met goede muziek - maar ik moet de volgende dag wel werken.”