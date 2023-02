Dit zegt de wet over zelfverdediging: “Als je vanop een terrasje ziet hoe iemand je wagen probeert te stelen, mag je geen geweld tegen die persoon gebruiken”

Marc Herremans: “Ik had drie opties: vol op de ene auto rijden, vol op de andere of uitwijken”

Wie is de mens achter de bekende kop? En welke vragen heb je nodig om dat te ontrafelen? Psychiater Dirk De Wachter kraakte de code en ontwikkelde voor ons de ultieme vragen waarmee je werkelijk iedereen kan doorgronden. Deze week: gewezen triatleet Marc Herremans (49). Een fietsongeval maakte hem in 2002 verlamd vanaf de borst. Minder bekend zijn die drie andere keren dat zijn leven aan een zijden draadje hing. “Een paar centimeter hoger en ik was dood geweest.”