Dit woonzorgcentrum krijgt eerste vaccins in België: “We zijn er helemaal klaar voor”

DE 100 BELGEN VAN 2020. Flo Windey, tv-presenta­tri­ce (plaats 70): “2021? Tongzoenen met een wildvreem­de op een festival”

9:54 Eerst was er ‘Flowjob’, haar YouTubereeks voor Studio Brussel. Dan kregen we ‘Club Flo Doc’ (VTM2), waarin ze de beste seks­documentaires uit het buitenland toonde. En de voorbije weken verwelkomde Flo Windey (25) ons in ‘Club Flo’, haar eerste echte, éigen tv-programma. Daarin ging ze op ontdekking in de wereld van seks en verdovende middelen. Waarom de Brusselse daarna in quarantaine ging, legt ze hieronder zelf uit.