Dit weten we over eerste Belgische besmetting met nieuwe variant: “We kunnen niet uitsluiten dat ze in ons land besmet raakte”

“De virusvariant is in Europa aangekomen!”, staat in dikke letters bij het Duitse Bild nadat vrijdag in ons land een eerste geval met de coronavariant B.1.1.529 vastgesteld werd. Het is de eerste bevestigde besmetting van de variant in Europa en dat was onmiddellijk wereldnieuws. Van de Amerikaanse nieuwszender CNN tot de Times Of India werd bericht over die ene patiënt. Een jonge Belgische vrouw - een dertiger - die op vakantie was in Egypte en via Turkije terug naar ons land afreisde.