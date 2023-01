Dit weten we nu over 11-jarig meisje Firdaous dat om het leven kwam na beschieting in Merksem

De 11-jarige Firdaous E.J. werd door een van de kogels geraakt tijdens een beschieting van een woning in Merksem gisteravond. De feiten kaderen wellicht in de drugsoorlog die Antwerpen al maanden teistert. Dit is wat we nu weten over het meisje dat overleden is na de schietpartij.

Lees meer over de drugsoorlog in Antwerpen in ons dossier.

Firdaous E.J., amper 11 jaar oud, zou het nichtje zijn van Othman EI B., een van de grootste cocaïnesmokkelaars ooit in ons land volgens het gerecht. De dertiger uit Borgerhout woont al jaren in Dubai. Othman EI B. wil naar eigen zeggen meewerken aan het onderzoek van justitie om de nog onbekende daders te vatten. Hij zegt dat zijn familie niet met geweld zal reageren.

Volledig scherm Een onschuldig meisje, de 11-jarige Firdaous E.J., kwam om het leven na een beschieting in Merksem. © Marc De Roeck

Het 11-jarige meisje bevond zich gisteren rond 18.30 uur samen met enkele kinderen van de familie in een leefruimte met een geïmproviseerde keuken in de Nieuwdreef in Merksem. Volgens een goede bron werd ze tijdens de beschieting geraakt door één kogel, maar dat kan de politie voorlopig nog niet bevestigen. Ze werd nog ter plekke gereanimeerd, maar overleed later aan haar verwondingen in het ziekenhuis. Naast het meisje raakten nog twee andere personen gewond, maar hun verwondingen zouden meevallen.

Aanvankelijk dachten de hulpdiensten dat het meisje om het leven kwam doordat een kogel een microgolfoven deed ontploffen, maar dat werd later dus ontkracht.

Volledig scherm Bij een aanslag gelinkt aan het drugsmilieu kwam maandagavond het nichtje (11) van de vermeende drugscrimineel Othman E.B. om het leven. © Marc De Roeck / DR

De 59-jarige buurman Frank Pypaert probeerde samen met een andere buurman het meisje te reanimeren. “Ze ademde nog. Minutenlang probeerden we haar te reanimeren. Daarna was het gedaan”, vertelt hij. “Er wordt gezegd dat er een microgolfoven werd geraakt”, gaat Frank, zelf een gewezen politieman, verder. “Ik kan je verzekeren: die microgolf werkt nog. Dat die ontploft zou zijn, daar is dus niets van aan. Het 11-jarig meisje werd geraakt in haar lijfje, maar waar precies was zelfs voor mij onduidelijk. Ze droeg zwarte speelkleren en er was geen bloedverlies meer.”

Familie

Naziha, de moeder van Firdaous, is de oudste zus van Othman, Younes en Nordin EI B. Zij zou samen met haar man Omar EI J. niets met de zaakjes van haar broers te maken hebben. Volgens de buurt is het een vriendelijk gezin en zijn de ouders en hun dochters onbesproken. De aanslag waarbij de onschuldige Firdaous om het leven kwam, is wellicht gericht tegen haar ooms.

De feiten lijken zich meer dan waarschijnlijk af te spelen binnen het drugsmilieu, net zoals vele soortgelijke aanslagen in de jongste maanden. Het onderzoek moet dat nog bevestigen, maar voor burgemeester De Wever lijkt het nu al zeker. “De getroffen familie is bekend”, aldus de burgemeester. “Er zijn eerder al incidenten mee geweest. Dit heeft dus alle schijn van, alweer, een afrekening in het drugsmilieu”. Volgens De Wever is de familie EI B. “de rijkste drugsfamilie in de stad”.

De familie EI B. werd enkele maanden geleden al eens door het noodlot getroffen. Toen kwam broer Youssef EI B. in Rotterdam plots te overlijden aan een hartkwaal.

KIJK. In Merksem is 11-jarig kind omgekomen nadat woning onder vuur werd genomen: