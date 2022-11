Dit weten we al over Yassine Mahi (32), de ex-gevangene die agent doodstak in Brussel: op OCAD-lijst en in isolatie in de gevangenis

De man die gisteren een 20-jarige agent neerstak en een andere agent verwondde , is een ex-gedetineerde die in de gevangenis radicaliseerde. De 32-jarige Yassine Mahi stond sinds 2015 op de CELEX-lijst, de lijst van van de Cel Extremisme van de gevangenissen. Wegens zijn extremistische ideeën bracht hij zijn tijd in de gevangenis voornamelijk door in isolatie. Dit is wat we nu weten over Yassine Mahi

De 32-jarige Yassine Mahi werd in 2013 veroordeeld voor diefstal met geweld en belandde daarom in de gevangenis van Ittre. Daar werd hij omwille van zijn extremistische overtuigingen in de Deradex-afdeling geplaatst, een deradicaliseringsafdeling. Op 9 juni 2017 wordt Y.M. overgeplaatst als ‘terrorist’ naar de gevangenis van Lantin. Ook daar wordt hij geïsoleerd van de andere gedetineerden, omwille van zijn “extremistische ideeën” en het feit dat hij een “geradicaliseerde moslim” is.

Cipier aangevallen

Die plaatsing in Lantin probeerde hij tevergeefs aan te vechten voor Raad van State. Yassine Mahi “wordt gemotiveerd door extremistische religieuze overtuigingen en wil zijn ideologie delen met andere gevangenen”. Raad van State is bewust van het gevaar, zeker omdat Yassine Mahi eerder al gewelddadig bleek te zijn: “Dit extremisme kan een bedreiging vormen. Dit wordt bevestigd door het feit dat hij al een gevangenisbewaker heeft aangevallen in de gevangenis van Ittre, waar hij verbleef in een afdeling met andere geradicaliseerde gevangenen”, klinkt het arrest.

Raad van State oordeelde in 2019 dan ook dat zijn isolatie “noodzakelijk is om de dreiging die uitging van zijn radicalisme en de verspreiding daarvan in te dammen”.

Aangemeld bij politie

Donderdag om 10 uur meldde Mahi zich aan op het politiebureau van Evere. Hij vroeg om psychologische zorg, waarop de politiediensten de dienstdoende magistraat van het parket van Brussel contacteerden om een psychiatrische observatieprocedure te starten. “Na verificatie bleek dat de persoon niet aan de wettelijke voorwaarden voldeed, aangezien hij bereid was vrijwillig een psychologische behandeling te ondergaan”, klinkt het bij het parket.

De politie heeft hem vervolgens begeleid naar de psychiatrische eenheid van het Cliniques Universitaires Saint-Luc voor een opname en bleef daar totdat de persoon door de verpleegkundigen werd overgenomen. Enkele uren later werd contact opgenomen met het ziekenhuis, en bleek dat de persoon in kwestie het ziekenhuis had verlaten, luidt de mededeling. Hoe de man, gezien zijn verleden, het psychiatrisch ziekenhuis kon verlaten, is voorlopig onduidelijk.