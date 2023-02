Dit weten we al over verdachte die aanslag wilde plegen: Peter C. (46) was gewapend en vergezeld van Nederlandse vrouw

Het federaal parket heeft bevestigd dat er zaterdagavond, omstreeks 17.30 uur, in De Panne een 46-jarige man is aangehouden (Peter C.) die waarschijnlijk een aanslag wou plegen tijdens de verkiezing van Miss België. Die verkiezing vond later op de avond plaats in Plopsaland in De Panne. De man was in het bezit van een handvuurwapen. In zijn voertuig werd eveneens een vuurwapen aangetroffen en een kogelwerende vest. Het exacte motief van Peter C. is nog onduidelijk.