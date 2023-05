Dit weten we al over daders en slachtoffers van dodelijk gevecht op sporen: “Hij wou net vermijden dat het tot vechtpartij zou komen”

Minister Peeters laat 20 nieuwe trajectcon­tro­les langs Vlaamse gewestwe­gen installe­ren

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) moet in opdracht van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) nieuwe trajectcontroles installeren op twintig locaties langs gewestwegen in Vlaanderen. In een persbericht wijst ze op het belang van handhaving op snelheid, aangezien bij ongeveer één op de drie ongevallen met dodelijke afloop overdreven snelheid een belangrijke rol speelt.