Dit weekend keerden 37.638 geregistreerde reizigers terug uit rode zones, Marc Van Ranst wil meer controle op reizigers die met de auto terugkeren

Ruim 40.000 mensen zijn dit weekend teruggekeerd uit het buitenland. Dat meldt VRTNWS en de vermelde cijfers worden bevestigd door de woordvoerster van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. Het grote merendeel van de reizigers kwam uit een rode zone. Volgens viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) lopen de controles op terugkerende reizigers in de luchthavens en stations goed, maar zou dat op de weg iets meer mogen zijn. Dat vertelde Van Ranst in een interview met VRTNWS.

Zaterdag kwamen er 20.389 Passenger Locator Forms (PLF’s) binnen. Dat zijn de formulieren die terugkerende reizigers moeten invullen, wanneer ze meer dan 48 uur in het buitenland verbleven. Van die groep reizigers kwamen er 17.701 uit een rode zone. Voor zondag werden er nog eens 22.315 formulieren geregistreerd. 19.937 mensen gaven te kennen dat ze uit een rode zone kwamen.

“De cijfers stemmen ons tevreden”, aldus France Dammel, de woordvoerster van minister Vandenbroucke. “Op de luchthaven is het moeilijk om aan de PLF’s te ontsnappen en ook in het Zuidstation in Brussel waren er zaterdag veel controles. Wie niet in orde was kreeg een boete en moest alsnog het formulier ter plaatse invullen”.

Ook viroloog Marc Van Ranst vindt dat de meeste controles op terugkerende reizigers goed lopen: “In de luchthavens en de stations doet men dat zeer goed”. Toch zou Van Ranst meer controle willen op reizigers die terugkeren met de auto: “Op de weg zou dat iets meer mogen zijn dan 1 auto om de 10 minuten.”

Van Ranst uitte ook zijn bezorgdheid over het effect van de terugkerende reizigers op de coronacijfers: “Als ze zich laten testen en in quarantaine gaan, zal dat meevallen. Maar een aantal mensen doet dat niet en dat is gevaarlijk. Dat getuigt niet van burgerzin”, aldus Van Ranst.

Huidige coronacijfers

Over de huidige coronacijfers is Van Ranst voorzichtig optimistisch, hoewel er rekening moet worden gehouden met het feit dat we in een vakantieperiode zitten: “We hebben 2 vakantieweken gehad en feestdagen. Dan worden er minder mensen getest”, aldus de viroloog. Maar de cijfers blijven wel dalen: “De feestdagen zijn eigenlijk prima verlopen, buiten enkele incidenten. Dat is geruststellend.”

“Binnen Europa zijn we een van de landen die het zeer goed doen, we staan daar in de top 6", aldus Van Ranst. Maar het verschil met de buurlanden is groot: “De vakantieplaatsen waar veel mensen naartoe zijn gegaan zijn ruilmarkten voor die virussen, dat is duidelijk”. “En dan wil je bijvoorbeeld die Engelse variant niet te veel zien stijgen in ons land”, aldus de viroloog.

Eerder vandaag temperde infectiologe Erika Vlieghe de hoerastemming rond de dalende cijfers. Er zijn immers de Britse coronavariant, de ongunstige evolutie in onze buurlanden en tal van Belgische families die net op vakantie in het buitenland zijn geweest.

Lees ook: