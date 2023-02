Dit waren vorig jaar de populairste smartphonemerken in België: één fabrikant groeide met 419 procent

Independer Tweede­hands­wa­gen: kopen bij een particu­lier of bij een garage? En welke documenten mag je zeker niet vergeten?

Wie geen budget heeft voor een nieuwe auto, vindt in ons land een ruim aanbod aan tweedehandswagens. Vorig jaar werden er maar liefst 642.669 ingeschreven. Maar waarop moet je zeker letten bij aankoop? En hoe verzeker je je auto het best? Met deze handige checklist van Independer.be zie je niets over het hoofd.