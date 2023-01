Dit voorjaar ruim 430 miljoen euro aan solidariteitsbijdrage geïnd bij energiesector

Een eerste deel van de solidariteitsbijdrage van de energiesector is ontvangen door de federale overheid. Het gaat om 300 miljoen euro van gasnetbeheerder Fluxys. In februari komt er nog 134,5 miljoen euro aan solidariteitsbijdrage van de petroleumsector. Hoeveel de elektriciteitssector zal moeten bijdragen in de vorm van een overwinstbelasting is nog niet bekend. Dat laat energieminister Tinne Van der Straeten (Groen) weten.

De federale regering besliste in oktober vorig jaar in het kader van de begrotingsbesprekingen om de overwinsten van energieproducenten te belasten en om een solidariteitsbijdrage te vragen van de gasnetbeheerder en de petroleumsector te vragen. Alles samen moeten die maatregelen 3,5 miljard euro in het laatje brengen in 2022 en 2023.

Intussen heeft de schatkist de voorziene 300 miljoen euro van gasnetbeheerder Fluxys ontvangen, bevestigde minister Van der Straeten dinsdag in de Kamercommissie Energie. Daar gaf ze antwoord op een vraag van Groen-Kamerlid Kim Buyst.

De solidariteitsbijdrage voor de petroleumsector voor het eerste semester wordt in de loop van februari verwacht. Het gaat om 134,5 miljoen euro. Voor de eerste maanden van dit jaar komt dat dus neer op 434,5 miljoen euro.

De inning van de overwinstbelasting in de elektriciteitssector zit “perfect op schema”, benadrukte Van der Straeten, maar omdat die procedure complexer is en meer tussenstappen vraagt laat dat nog even op zich wachten. De betalingen worden dit najaar verwacht, zei ze.

Kritiek van energiesector

De vraag blijft of het wettelijk kader voor de solidariteitsbijdrage en overwinstbelasting overeind blijft. Eind december stapten alvast twee Belgische oliebedrijven naar het Grondwettelijk Hof omdat ze de te betalen bijdrage discriminerend vinden.

KIJK. Energiesector niet te spreken over overwinstbelasting.

FEBEG, de federatie voor de energiesector, zei na de aankondiging van de overwinstbelasting zich klaar te maken voor een juridische strijd. “Wanneer de wet vernietigd wordt, zal het geld dat men hieruit voorzien heeft op een andere manier gezocht moeten worden”, waarschuwde prof energierecht Kurt Deketelaere (KU Leuven) in oktober vorig jaar.

Geld voor basispakketten energie

De opbrengsten van de solidariteitsbijdrages en de overwinstbelasting gaan in de vorm van steunmaatregelen terug naar de gezinnen en bedrijven, bracht de minister nog in herinnering. Het gaat onder meer om de basispakketten voor gas en elektriciteit. Voor januari, februari en maart gaat het om een tussenkomst 61 euro per maand voor elektriciteit en 135 euro voor gas.

Volgens Buyst is het nu de opdracht van de regering om ervoor te zorgen dat de inkomsten “gericht terugvloeien naar die bedrijven en gezinnen die het hardst getroffen worden”. Ze pleit ook voor maatregelen voor huishoudens die net uit de boot vallen van bijvoorbeeld het sociaal tarief voor energie.