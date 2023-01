Dit voorjaar ruim 430 miljoen euro aan overwinstbijdrage geïnd bij energiesector

Koning Filip uit bezorgd­heid om toenemende corruptie en drugscrimi­na­li­teit

Na een onderbreking van twee jaar door de coronapandemie, heeft koning Filip vanochtend in het Koninklijk Paleis zijn jaarlijkse toespraak gehouden aan de overheden van het land. In zijn speech onderlijnde hij onder meer de uitdagingen van de Belgische justitie en de toenemende drugscriminaliteit in ons land. “We moeten de oorzaken van verslaving aanpakken, meer investeren in preventie – en de jongeren beschermen tegen de valse beloften die hen door het nemen van drugs worden voorgespiegeld.”

13:37