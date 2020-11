Dit vinden onze politici van de nieuwe president: van “oef” tot “slechte zaak”

Alexander De Croo (Open Vld): “Europa en VS zijn samen ontzettend krachtig”

“Biden is een president die duidelijk de hand reikt aan de rest van de wereld”, zei premier Alexander De Croo gisteren in VTM NIEUWS. “Als Europa en de Verenigde Staten als tandem werken, dan zijn we ontzettend krachtig. Denk aan het vechten tegen klimaatopwarming, tegen extremisme, het doen samenwerken van verschillende landen in de wereld. Als we op dezelfde pagina zitten, kunnen we veel bereiken, en dat was de laatste jaren moeilijker.”