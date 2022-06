Dit verandert vanaf vandaag in het seksueel strafrecht: minister Van Quickenborne geeft meer uitleg bij HLN LIVE

Vanaf 1 juni gaat het nieuw seksueel strafrecht van kracht. Ook spiking zal daarvan deel uitmaken, het fenomeen waarbij drugs of medicatie in een drankje wordt verwerkt met als doel seksueel misbruik. “De celstraffen zullen daardoor stijgen van maximaal 10 tot 15 jaar”, zegt minister Vincent Van Quickenborne (Open Vld). En zelfs als spiking niet volledig bewezen is, kan een vermeend dader toch worden vervolgd.

Naast een hele rits aan veranderingen die vanaf 1 juni het eeuwenoud seksueel strafrecht grondig hervormd, maakt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) ook een aanpassing rond het fenomeen ‘spiking’. Het werd vooreerst niet duidelijk werd opgenomen in de wet. Dat maakte dat het maar al te vaak woord tegen woord was het tussen slachtoffer en dader in de rechtbank. Nu zou het fenomeen in de toekomst voor geen discussie meer mogen zorgen. “Het woord ‘toestemming’ staat daarbij centraal”, zegt de minister. “Wanneer iemand ‘gespiket’ wordt, is die toestemming er gewoonweg niet. Ook zwijgen is dat niet. Dat hebben we nu duidelijk gesteld.”

Maximum vijftien jaar cel

“Vanaf iemand aangifte doet dat er iets in het drankje werd gedaan, en er worden vervolgens drugs gevonden in bloed of urine van het slachtoffer, zal de vermoedelijke misbruiker zich in de rechtbank moeten verantwoorden voor spiking. Zo simpel is het”, klinkt het nog. “Zelfs als de spiking zelf niet volledig kan worden bewezen, maar de intoxicatie is dermate hoog en alles wijst in de daders richting, kan die toch nog worden vervolgd.” En ook de bijhorende celstraffen gaan de hoogte in. Van maximum tien jaar tot maximum vijftien jaar cel. “Spiking wordt aan de wet onder verkrachting toegevoegd als een verzwarende omstandigheid”, legt van Quickenborne uit. “Bekijk het als een soort wapen dat de dader inzet om zijn slachtoffer weerloos te maken en te misbruiken. Het is handelen met voorbedachte rade. Zoiets mag zwaar bestraft worden.”

Momenteel zijn er zo’n vijftigtal aangiftes bij de politie van spiking per jaar. Dat aantal bleef tussen 2017 en 2020 gelijk, maar de minister van Justitie spreekt wel van een dark number. In een Britse studie gaf 71 procent van de studenten nog aan dat ze slachtoffer waren, maar geen aangifte deden. “Het zijn er inderdaad heel wat meer”, zegt Van Quickenborne. “Er is een soort schaamte die we nu willen wegnemen door streng te bestraffen, maar ook door de drempel te verlagen. Dat doen we met behulp van de Zorgcentra na Seksueel Geweld, waarvan er al minstens één per provincie is, en het verhoogde aantal camera’s in discotheken en clubs.”

‘Needle spiking’

Naast de ‘gewone’ spiking, lijkt ook het Britse fenomeen ‘needle spiking’ te zijn overgewaaid naar ons land. Niet alleen op het tienerfestival We R Young in Hasselt en tijdens de laatste voetbalwedstrijd van KV Mechelen werden mensen onwel nadat ze een prik hadden gevoeld, ook na een festival in Waals-Brabant en op café in Gent kwamen onlangs soortgelijke meldingen binnen bij de politie. “Elke klacht die binnenkomt, nemen we serieus”, zegt de minister van Justitie daarover. “Elk geval onderzoeken we ernstig. Alleen is het zo dat we nog geen slachtoffer van ‘needle spiking’ hebben kunnen vaststellen. Op dit ogenblik is er geen bewijs van een soort golf. Dat is nog niet aan de orde nu.”

Wel wil Vincent Van Quickenborne waarschuwen voor het psychologisch effect van het nieuwe fenomeen. “Er ontstaat een soort massahysterie die gevaarlijk is. De 15-jarige jongen die onterecht werd aangewezen als een dader is daar een voorbeeld van. Mensen gaan ongewild eigen criminaliteit kweken. Die jongen en zijn familie kregen doodsbedreigingen. Zoiets kan niet. Doe aangifte als je slachtoffer bent geweest, maar neem het recht niet in eigen handen.”

Dit verandert er nog vanaf vandaag in het seksueel strafrecht - Sekswerk wordt uit de criminaliteit gehaald, als eerste land in Europa. - Een persoon kan nooit toestemming gegeven hebben wanneer bleek dat die persoon sliep, stomdronken of bewusteloos was. - Wie jonger is dan zestien, kan in beginsel geen toestemming geven. - Een minderjarige kan nooit uit vrije wil toestemmen met seksuele handelingen met een bloedverwant. - ‘Aanranding van de eerbaarheid’ als misdrijf verdwijnt en wordt vervangen door ‘aantasting van de seksuele integriteit’. - Wie onder iemands rok filmt, maakt zich zonder discussie schuldig aan voyeurisme. - De term ‘kinderpornografie’ verdwijnt en wordt vervangen door ‘beelden van seksueel misbruik’. - Exhibitionisme op een private plaats wordt ook strafbaar.