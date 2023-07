Dit verandert vanaf 1 augustus: verschillende banken verhogen spaarrente, niet meer op straat parkeren in Antwerpen

Eerst onduide­lijk­heid, daarna opluchting: Abdeslam en vijf anderen schuldig verklaard aan 35 moorden

Na zeven maanden is de kogel door de kerk in ‘het proces van de eeuw’: Abdeslam, Abrini en nog vier anderen zijn schuldig aan 35 terroristische moorden bij de aanslagen in Brussel. Op die uitspraak staat levenslang. “Het boek zal nooit gesloten zijn, maar we slaan wel een bladzijde om”, zegt de vader van Aline Bastin, die stierf in Maalbeek.