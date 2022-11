Dit verandert op 1 december: van nieuwe regels rond maaltijdcheques tot uitbreiding terugbetaalde zorg longcovidpatiënten

PV­DA-fractielei­der Sofie Merckx: “Ja, Stalin was een massamoor­de­naar. Maar ik wil niet zwart-wit naar de geschiede­nis kijken”

Stalin was een massamoordenaar, maar het communisme heeft ook goede dingen gerealiseerd. Dat zegt Sofie Merckx, fractieleider van de radicaal-linkse PVDA, in de krant ‘De Zondag’. De marxisten nemen vaak een dubbele houding aan als het gaat over communistische figuren zoals Stalin en Mao. “Ik wil niet zwart-wit kijken naar deze geschiedenis. Dat het nazisme is verslagen, is ook dankzij de Sovjet-Unie.”

