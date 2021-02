Dit verandert er allemaal op 1 maart

BinnenlandVanaf 1 maart sluit de NMBS geleidelijk aan de loketten in 44 stations, in 37 andere stations worden de openingsuren van de loketten aangepast. Darnaast krijgen de bekende energielabels op huishoudelektrocina krijgen een makeover. En luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines krijgt op 1 maart een nieuwe CEO. Dat is niet langer een Belg, maar een Duitser. Ook de financieel directeur van Brussels Airlines is een Duitser.

NMBS sluit de loketten in 44 stations

Vanaf 1 maart sluit de NMBS geleidelijk aan de loketten in 44 stations, in 37 andere stations worden de openingsuren van de loketten aangepast. Nadat uit verschillende hoeken kritiek was gekomen op de aankondiging van de spoorwegmaatschappij, maakten NMBS-CEO Sophie Dutordoir en minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) bekend dat een aantal begeleidende maatregelen “verduidelijkt of verbeterd” zou worden.

De definitieve sluiting staat gepland voor eind dit jaar. Van 1 maart tot dan loopt er een overgangsperiode waarin de loketten nog twee of drie dagen per week zullen open blijven. Vanaf maart zullen in die stations stewards mensen helpen bij de aankoop van een ticket bij de automaten.

Na de sluitingen zullen nog 91 NMBS-stations beschikken over loketten. Dat komt overeen met 16 procent van alle stations, wat meer is dan in onze buurlanden. In 2020 waren loketten nog goed voor 20 procent van de verkoop. Ter vergelijking: in 2015 waren loketten nog goed voor 54 procent van de verkoop.

Onder de begeleidende maatregelen die met de sluitingen gepaard gaan, worden onder meer partnerschappen verstaan met de gemeenten waar de betrokken stations liggen “om een menselijke aanwezigheid te behouden”. De spoorwegmaatschappij zal oproepen lanceren voor “projecten die zijn aangepast aan de lokale context”. Bij “niet-winstgevende activiteiten” zal de NMBS alleen de werkelijke beheers- en exploitatiekosten aanrekenen voor de gebruikte stationsruimte.

De betrokken stations blijven wel toegankelijk en zullen dagelijks bezocht worden door NMBS-medewerkers. Ook blijft assistentie aan personen met beperkte mobiliteit beschikbaar in de stations die dat aanbieden, en zullen de wachtzalen open en verwarmd zijn.

Het gaat om de 44 volgende stations waar de loketten dus tegen eind 2021 volledig worden gesloten: Ans, Bertrix, Beveren-Waas, Binche, Châtelet, De Pinte, Diksmuide, Gouvy, Harelbeke, Heide, Heist, Jambes, Jette, Jurbeke, Kontich-Lint, Lede, Lesse, Leuze, Liedekerke, Luttre, Marbehan, Marchienne-au-Pont, Mariembourg, Mechelen-Nekkerspoel, Menen, Ninove, Opwijk, Peruwelz, Poperinge, Rixensart, Rochefort-Jemelle, Ronse, Saint-Ghislain, Silly, Sint-Genesius-Rode, Terhulpen, Ternat, Tielt, Torhout, Veurne, Virton, Waterloo, Waver en Zaventem.

Energielabels huishoudelektro krijgen make-over

Het klassement dat tot nu liep van A+++ tot en met D wordt herzien en vereenvoudigd. In de plaats komt een klassement dat loopt van A tot en met G. De kleurcode van groen tot rood blijft wel. Geen enkel toestel krijgt al meteen het A-label. Dat wordt voorbehouden aan toestellen die in de toekomst hogere energieprestaties zullen leveren dan wat vandaag op de markt is.

De nieuwe energielabels worden geleidelijk ingevoerd, maar tegen 1 maart zou ze al moeten gelden voor huishoudelijke wasmachines en was-droogcombinaties (niet voor droogkasten), tv’s en computerschermen, koelkasten en diepvriezers en huishoudelijk vaatwasmachines. Op 1 september vallen ook elektrische lampen onder het nieuwe label, de andere categorieën van toestellen volgen in een latere fase.

Omdat de criteria strenger worden, kan een koelkast van klasse A+++ na 1 maart in klasse B of C terechtkomen.

Consumenten die twijfelen of ze een nieuw of nog een oud energielabel voor zich hebben, kunnen nagaan of er een QR-code op het etiket staat. Is dat het geval, dan gaat het om een nieuw label.

Behalve de nieuwe classificatie komen er ook nieuwe pictogrammen met extra info, zoals of het product een vriesvak heeft en het geluidsniveau.

De meeste merken gaven de voorbije weken het nieuwe label aan naast het oude. Ten laatste tegen 18 maart moeten zowel online als fysieke verkopers beschikken over nieuwe labels. Tot eind november loopt een overgangsperiode waarin de oude en nieuwe labels samen in omloop zullen zijn.

Duitsers aan de macht bij Brussels Airlines

De Duitser Peter Gerber is vanaf 1 maart de nieuwe CEO van luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines. Hij volgt de Belg Dieter Vranckx op, die verhuisde naar de Zwitserse zustermaatschappij Swiss.

Peter Gerber, een vijftiger, komt over van Lufthansa Cargo. Hij neemt ook de nieuwe functie van “Lufthansa Group Chief Representative for European Affairs” in Brussel op zich. Het gaat om het vertegenwoordigen van de groepsbelangen op Europees niveau.

Ook de financieel directeur van Brussels Airlines heeft de Duitse nationaliteit.

De aankondiging van de nieuwe topman in november kwam als een verrassing. Vranckx was nog maar sinds begin 2020 de CEO van Brussels Airlines. Maar het ging naar verluidt om een interne verschuivingsoperatie binnen de Lufthansa-groep (waar Brussels Airlines en Swiss toe behoren), nadat de toenmalige Swiss-topman had bekendgemaakt dat hij eind vorig jaar om gezondheidsredenen zou vertrekken.

De benoeming van Vranckx aan het hoofd van Swiss wordt beschouwd als een promotie, want de maatschappij geldt zowat als het paradepaardje van de Lufthansa-groep. De Belg werkte eerder al bij Swiss en zijn gezin woonde nog in Zwitserland.

De toplui volgen elkaar in sneltempo op bij Brussels Airlines sinds het vertrek van Bernard Gustin in de lente van 2018. Hij werd opgevolgd door de Duitse Christina Foerster, die na anderhalf jaar een directiefunctie kreeg bij moedermaatschappij Lufthansa. Ze is wel nog altijd voorzitter van SN Airholding, de holding boven Brussels Airlines. Foerster was ook interim-CEO gedurende de drie maanden tussen het vertrek van Vranckx eind vorig jaar en de start van Gerber als CEO.

