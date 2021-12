Dit verandert allemaal op 1 januari

Auto laten keuren wordt duurder

In het nieuwe jaar worden de prijzen voor de autokeuring in Vlaanderen opgetrokken. Het gaat om een aanpassing aan de index. Zo stijgt de keuring van een benzinewagen naar 38,90 euro en van een dieselwagen naar 47,70 euro. Voor een herkeuring moet 13,80 euro betaald worden en voor een tweedehandskeuring (inclusief aanvraag tot inschrijving en Car-Pass) 76,60 euro.

Mobiliteitsbudget wordt uitgebreid

Het mobiliteitsbudget, dat werknemers toelaat om hun bedrijfswagen in te ruilen voor meer duurzame en multimodale transportmiddelen, wordt aangepast. Doel is om het systeem te vereenvoudigen en misbruik te voorkomen. Financieringskosten (zoals fietsleningen), garagekosten en niet-verplichte uitrustingskosten die de veiligheid en zichtbaarheid verhogen (zoals fluohesjes en fietshelmen), worden opgenomen in de categorie ‘zachte mobiliteit’. Daarnaast komt er een subcategorie voor elektrisch aangedreven mobiliteitshulpmiddelen.

Voor het openbaar vervoer zullen ook abonnementen voor verplaatsingen van gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen mee in rekening kunnen worden genomen. Het toepassingsgebied wordt vergroot tot een straal van 10 kilometer rondom de gebruikelijke arbeidsplaats voor het in aanmerking nemen van de huisvestingskosten en de kapitaalaflossing van hypothecaire leningen. En er worden limieten gezet op het mobiliteitsbudget. Het minimum ligt op 3.000 euro, terwijl de maximumgrens op 16.000 euro wordt gelegd.

Volledig scherm © ANP

Eigenaars van vastgoed in buitenland worden anders belast

Eigenaars van vastgoed in het buitenland zullen voor het eerst een kadastraal inkomen moeten invullen in hun belastingaangifte. Dat is het gevolg van een veroordeling van ons land door het Europees Hof van Justitie in Luxemburg. Tot nu toe werden Belgen die vastgoed verhuren in eigen land belast op basis van het kadastraal inkomen, terwijl dat voor landgenoten die in het buitenland verhuren gebeurt op basis van de reële huurinkomsten. Die laatste liggen echter vaak een pak hoger. Vanaf volgend jaar wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen een onroerend goed in België en in het buitenland.

Volledig scherm © Getty Images

Bedrijfswagens op diesel en benzine meer belast

De belastingen voor bedrijfswagens op diesel en benzine stijgen vanaf 1 januari. Het belastbaar voordeel gaat omhoog door de jaarlijkse aanpassing van de referentie-CO2-uitstoot, de gemiddelde uitstoot van nieuw ingeschreven wagens. Die gaat in 2022 voor het tweede jaar op rij omlaag. Voor benzine-, lpg- en aardgaswagens zakt de referentie-uitstoot van 102 tot 91 gram CO2 per kilometer. Voor dieselwagens is er een daling van 84 tot 75 gram CO2 per kilometer. De daling van de referentie-uitstoot heeft tot gevolg dat het CO2-percentage verhoogt van wagens die meer uitstoten, en dus ook hun belastbaar voordeel en bedrijfsvoorheffing. Het minimale belastbaar voordeel voor 2021 bedroeg 1.370 euro per jaar. Elektrische en hybride auto’s kwamen hiervoor in aanmerking. Dat minimale voordeel wordt alleen geïndexeerd in 2022.

Wie ledenbijdrage mutualiteit 2 jaar niet betaalt, verliest recht op voordelen

Wie zijn ledenbijdrage voor het ziekenfonds al meer dan twee jaar niet heeft betaald, verliest zijn recht op de voordelen van de aanvullende verzekering van zijn ziekenfonds. Wie er opnieuw van wil genieten, moet eerst weer 24 maanden de bijdrage betalen. Ook extra verzekeringen vallen weg, onder meer voor personen ten laste.

Betrapte fietsendieven moeten meteen 200 tot 400 euro betalen

Fietsendieven die betrapt worden, zullen onmiddellijk een boete van 200 euro moeten betalen. Voor elektrische fietsen bedraagt de boete 400 euro. Deze ‘lik-op-stukboete’ moet een eind maken aan straffeloosheid en het signaal geven dat ook kleine criminaliteit wordt aangepakt. De fietsendief zal ook eventueel schade moeten vergoeden. Recidivisten en georganiseerde bendes krijgen geen lik-op-stukboetes, maar worden vervolgd en zullen voor de rechter moeten verschijnen.

Volledig scherm © Martin Pelant

Sessies bij seksuoloog deels terugbetaald

Wie op consultatie gaat bij de seksuoloog, zal niet meer de volle pot moeten betalen. Het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds geven tien euro per bezoek terug, tot tien sessies per jaar. De tussenkomst is er wel alleen voor een bezoek aan een klinisch seksuoloog die door de Vlaamse Vereniging voor Seksuologie erkend is. Ook enkele andere Vlaamse ziekenfondsen bieden tussenkomsten voor sessies bij de seksuoloog, maar onder de bredere noemer ‘psychologische begeleiding’. Zij maken zo geen onderscheid tussen seksuologische en psychologische zorg. Door seksuologische hulpverstrekking als een aparte categorie te benoemen is er echter meer erkenning voor de zorgverstrekker, maar ook meer zekerheid op kwaliteit voor de patiënt.

Lonen gaan flink omhoog

Veel werknemers zullen op 1 januari hun nettoloon flink omhoog zien gaan door een combinatie van hoge inflatie, fiscale maatregelen en nieuwe cao's. De grootste impact komt van de inflatie. In België worden de lonen automatisch geïndexeerd bij een stijgend prijspeil. De omvang en het tijdstip hangen af van het paritair comité waarin je tewerkgesteld bent. Sectoren die hun loon in januari zien toenemen zijn onder meer die van de IT- en consultancybedrijven of callcentra (+ 3,58 procent), de horeca (+3,219 procent), de voeding (+3,22 procent), de internationale logistiek (+3,95 procent) en de elektriciens (+3,95 procent).

Andere sectoren zien hun lonen elk kwartaal indexeren, dus ook in januari. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de bouw (+1,41 procent). Nog andere indexeren met een vast percentage (+1 of 2 procent) na het overschrijden van hun spilindex. In januari is dat bijvoorbeeld het geval voor de distributiesector.

Volledig scherm © Shutterstock

In december is ook de spilindex overschreden, wat betekent dat de uitkeringen in januari met 2 procent omhoog gaan. In februari volgen de lonen van het overheidspersoneel.

Een echte opslag is de door de vakbonden en werkgevers onderhandelde stijging van de lonen met 0,4 procent, verspreid over de jaren 2021 en 2022, al dan niet in combinatie met een coronapremie.

Ook fiscaal verandert er wat op 1 januari. De fiscus gaat minder bedrijfsvoorheffing inhouden op de lonen. Dat geeft de werknemers een iets hoger nettoloon, terwijl dat vroeger pas bij de jaarafrekening van de fiscus werd verrekend. Ook de belastingschalen worden geïndexeerd, wat ervoor zorgt dat een groter deel van het loon in een lagere schaal valt en werknemers dus netto meer overhouden. Beide maatregelen samen zorgen voor alle werknemers - in zowel de private als de publieke sector - voor minstens 20 euro extra per maand.

Nieuwe tarieven voor registratiebelasting

Wie een bouwgrond koopt, zal vanaf volgend jaar meer registratiebelasting moeten betalen. De tarieven stijgen van 10 naar 12 procent. Ook de registratierechten op een extra (tweede, derde, vierde,...) woning stijgen van 10 naar 12 procent. De registratierechten voor de enige en eigen gezinswoning gaan dan weer van 6 naar 3 procent. Je mag dan geen volle eigenaar zijn van een andere woning of bouwgrond. Wanneer je toch ander vastgoed bezit, kan je nog steeds genieten van het gunsttarief als je het andere vastgoed binnen de twee jaar verkoopt. Daarnaast moet je ook binnen drie jaar na aankoop op het adres gaan wonen.

Als je een verouderde woning ingrijpend energetisch renoveert, gaat het tarief van de registratiebelasting van 5 naar 1 procent. Daarnaast worden de grensbedragen om te kunnen spreken van een bescheiden gezinswoning opgetrokken van 200.000 tot 220.000 euro. Voor woningen in de zestien kernsteden stijgt het bedrag van 220.000 naar 240.000 euro. Bij de aankoop van zo’n woning krijg je een korting door vrijstelling van registratiebelasting op de eerste schijf van 93.333 euro. De korting halveert vanaf volgend jaar wel van 5.600 naar 2.800 euro.

Het systeem van de meeneembaarheid - de mogelijkheid om de registratiebelasting die betaald werd op een vorige woning af te trekken van de registratierechten bij een volgende woning - wordt “geleidelijk afgeschaft” en verdwijnt in 2024. Tot dan is er een overgangsregeling met de keuze tussen het verlaagd tarief van 3 procent of de meeneembaarheid in combinatie met 6 procent registratiebelasting.

Volledig scherm © ANP / Hollandse Hoogte / Barton

Vrijstelling voor betalen sociale bijdrage bij eerste aanwerving beperkt

De doelgroepvermindering voor de eerste werknemer wordt geplafonneerd op 4.000 euro per kwartaal. Dat moet excessief gebruik tegengaan, waarbij heel grote RSZ-verminderingen voor één werknemer worden toegepast. De nieuwe regeling rond de zogenaamde ‘Plus Plannen’ wordt nog verder technisch en juridisch verfijnd zodat oneigenlijk gebruik wordt vermeden.

Ecocheques ook bruikbaar in boerderijwinkel of op markt

Ecocheques kunnen vanaf 1 januari ook gebruikt worden om producten van de lokale landbouwer te kopen, in de boerderijwinkel of op de lokale markt. De ecocheques kunnen alleen worden gebruikt bij verkopers die het erkende logo ‘Recht van bij de boer’ of ‘En direct de la ferme’ hebben. De sociale partners hopen zo de teelt en verkoop via de zogenaamde ‘korte keten’ te bevorderen.

Geen stilzwijgende verlenging meer van slapende energiecontracten

Energieleveranciers mogen zogenaamde ‘slapende energiecontracten’ niet meer automatisch verlengen. Ze moeten klanten een alternatief voorstellen. Een slapend contract is een contract dat eigenlijk niet meer beschikbaar is op de markt, maar stilzwijgend verlengd wordt. Vaak zijn dat niet de goedkoopste en zou de consument beter af zijn met een ander contract. Voor contracten met onbepaalde duur heeft de leverancier tot 1 maart 2022 de tijd om zijn commerciële praktijken af te stemmen op de nieuwe wetgeving.

Volledig scherm © David Legreve

Register biedt overzicht van alle Vlaamse subsidies

Vanaf 1 januari zal een centraal subsidieregister alle Vlaamse subsidies voor burgers, ondernemingen, organisaties en lokale besturen in kaart brengen en zorgen voor meer transparantie. Het wordt zo ook makkelijker om dubbele subsidiëringen en misbruik op te sporen. Volgens minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) zou elke Vlaming de subsidiedatabank tegen juli 2022 moeten kunnen raadplegen.

Betere vergoeding van pijnstillers voor chronische pijnpatiënten

De terugbetaling van pijnstillers voor patiënten met chronische pijn wordt vereenvoudigd. Ze worden daardoor veel minder duur voor zowel patiënten als Riziv. De arts zal ook maar één aanvraag tot machtiging meer moeten uitvoeren bij de ziekenfondsen, aangezien die levenslang geldig zal zijn.

Banken verhogen tarieven voor zichtrekening

Een aantal banken verhoogt opnieuw de tarieven voor zichtrekeningen. De prijs voor een gewone zichtrekening bij BNP Paribas Fortis stijgt van 1,75 euro naar 2 euro per maand. Het Premium Pack stijgt van 7 naar 7,5 euro per maand en de gewone zichtrekeningen voor professionelen van 5,25 euro naar 6 euro per kwartaal.

Bpost bank verhoogt de maandelijkse bijdrage voor de b.comfortrekening van 4,25 naar 4,50 euro per maand. De prijs voor het versturen van uittreksels voor de b.comfortrekening, postchequerekening en spaarrekeningen stijgt van 1,7 naar 1,8 euro. Bij Axa Bank stijgt de prijs voor een extra kaartlezer van 15 naar 25 euro, net als de prijs voor het versturen van rekeningafschriften. De jaarlijkse vergoeding voor papieren bankafschriften die in het kantoor beschikbaar zijn, wordt met 25 euro verhoogd. De dienst zal vanaf 2023 verdwijnen.

Volledig scherm © Klaas De Scheirder

De maandelijkse bijdrage voor het Economy Pack van Crelan stijgt van 4 naar 4,50 euro. Ook het Crelan Business Pack kost vanaf januari 4,50 euro. Voor coöperatieve aandeelhouders van de bank die recht hebben op korting, stijgt de prijs van 3 naar 3,50 euro per maand. Houders van een klassieke zichtrekening betalen vanaf 1 januari 30 euro aan jaarlijkse beheerkosten in plaats van 24 euro. Het DB Account-pakket van Deutsche Bank kost vanaf januari 5,30 euro per maand in plaats van 4 euro. Nu geldt nog een vrijstelling van tarifering voor klanten met 25.000 euro aan tegoeden bij de bank. Die drempel wordt opgetrokken naar 50.000 euro.

ING maakt van de Groene Rekening een universele bankendienst, die ervoor zorgt dat bankieren voor niet-digitale klanten betaalbaar blijft. Vanaf januari zijn 60 manuele debetverrichtingen per jaar inbegrepen in de dienst, daarna wordt een kostprijs van 1 euro aangerekend per overschrijving. Bij KBC werden de tarieven voor zichtrekeningen in 2021 al verhoogd, een nieuwe stijging volgt nu niet. De bank wijzigt wel een aantal andere zaken, zoals de rentegarantieduur van Life Capital en de gegarandeerde rentevoet van het Gezondheidsplan en de Spaar-Plus-Hospitalisatie.

Proximus en Orange trekken tarieven op

Proximus-klanten met de bundels ‘Internet + TV’, ‘Minimus’ en ‘Familimus/Tuttimus’ betalen voortaan 1,5 euro extra per maand. Voor de oudere packs met vaste telefonie en tv, vaste telefonie en internet en ‘Start’ (vaste telefonie, internet en tv) gaat het maandelijkse tarief met 1 euro omhoog. Proximus duwt zijn klanten zo richting het nieuwe ‘Flex’-aanbod. Daarvan blijft het tarief ongewijzigd.

Voorts krikt Proximus voor particulieren de prijzen van alle internetabonnementen buiten bundels op met 1 euro per maand. Wie een vaste lijn heeft van Proximus die niet tot een bundel behoort, betaalt 0,5 euro extra. Tot slot verhoogt de telecomoperator de prijs van een tweede decoder, van 6 naar 8 euro per maand, en het tarief van TV Replay+, van 5 naar 6 euro. De prijzen van gsm-abonnementen veranderen niet.

Volledig scherm © BELGA

Bij Orange zullen vanaf 17 januari de prijzen van de formules Love, Home en Boost worden verhoogd. Voor de diensten inclusief vast internet komt er 2 euro per maand bij. Voor de diensten inclusief vast internet en televisie gaat het om een prijsverhoging met 3 euro per maand. De prijzen van andere diensten blijven ongewijzigd.

Nieuwe regels voor verenigingswerkers na vernietiging ‘bijkluswet’

Vanaf 1 januari kan je tot 450 uur actief zijn bij een sportvereniging en tot 300 uren bij een vereniging in de socioculturele sector en daarbij 10 procent personenbelasting betalen. Als de prestaties gecombineerd worden met studentenarbeid, worden ze beperkt tot 190 uur. De nieuwe regels komen er nadat het Grondwettelijk Hof in april 2020 de zogenaamde ‘bijkluswet’ vernietigde, waardoor mensen die in hun vrije tijd als verenigingswerkers aan de slag gingen tot 6.000 euro per jaar onbelast mochten bijverdienen.

Geen forfaitaire btw-regeling voor kleinhandel meer

Nieuwe zelfstandigen zullen niet langer gebruik kunnen maken van de forfaitaire btw-regeling voor kleinhandel. Wie al van deze regeling gebruikmaakt, krijgt uitstel tot 1 januari 2028, wanneer de regeling volledig zal worden afgeschaft. Met de regeling worden de belastingen en de btw niet op basis van de reële inkomsten en aankopen berekend, maar op basis van een forfait per sector. De regering schaft het af omdat het wetboek economisch recht, dat er onder de vorige regering kwam, bepaalt dat alle zelfstandigen een boekhouding moeten voeren.

Gespecialiseerde verpleegkundigen krijgen complement bovenop loon

Verpleegkundigen met een erkende specialisatie krijgen voortaan een complement bovenop hun loon om een bestaande anomalie recht te zetten. Het gaat om 2.500 euro bruto extra op jaarbasis voor de gespecialiseerde verpleegkundigen met een bijzondere beroepstitel en 833 euro bruto extra op jaarbasis voor de gespecialiseerde verpleegkundigen met een bijzondere beroepsbekwaamheid.

Volledig scherm © AFP

Vlaams Parlement verlaagt vergoedingen parlementsleden

Het Vlaams Parlement gaat de vergoedingen van de parlementsleden met 5 procent verlagen. Het voert daarmee een resolutie van eind 2019 uit. Het was de uiterst linkse oppositiepartij PVDA die de druk opvoerde. Bedoeling was aanvankelijk dat het Uitgebreid Bureau tegen de begrotingsaanpassing van mei 2020 een voorstel zou uitwerken, maar dat gebeurde niet. Volgens parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA) was het voorstel opgenomen in een overleg met de andere parlementen. Binnen het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement werd in oktober echter toch afgesproken om de maatregel al door te voeren in het Vlaamse halfrond.

Wallonië indexeert kilometerheffing voor vrachtwagens

Vanaf 1 januari gelden in Wallonië nieuwe tarieven rond de kilometerheffing voor vrachtwagens. Het gaat om een indexaanpassing. De tarieven zijn van toepassing op alle Belgische en buitenlandse trucks met een maximaal toegelaten massa (MTM) van meer dan 3,5 ton en opleggertrekkende voertuigen van categorie N1 met carrosseriecode BC. De tarieven rond de kilometerheffing voor vrachtwagens in Vlaanderen en Brussel werden op 1 juli al geïndexeerd. De software van de toestellen die het aantal gereden kilometers op tolwegen registreren wordt automatisch geüpdatet met de nieuwe tarieven.

Brussel bant dieselvoertuigen euronorm 4

Vanaf 1 januari zijn dieselvoertuigen met euronorm 4 niet langer welkom in de lage-emissiezone (LEZ) van het Brussels Gewest. Er is een overgangsperiode tot 31 maart. Wie daarna nog een overtreding begaat, riskeert een boete van 350 euro. De lage-emissiezone wordt de komende jaren nog verder uitgebreid. In 2025 volgen de dieselvoertuigen met euronorm 5. In 2030 wil de Brusselse regering voertuigen met dieselmotoren volledig bannen. Vijf jaar later, in 2035, is het de beurt aan voertuigen met benzine-lpg-motoren.

Volledig scherm © EPA

RSZ-bijdrage voor beroepssporters voortaan berekend op volledige brutoloon

Vanaf 1 januari wordt de RSZ-bijdrage van beroepssporters en hun werkgevers berekend op het volledige brutoloon en dit voor alle takken van de sociale zekerheid. Nu is dat voor beroepssporters nog op een loon van maximaal 2.474,22 euro per maand of 29.690,64 euro per jaar. Alle topsporters die meer verdienen, betalen op dit moment maximaal 942 euro aan RSZ-bijdragen.

Fiscus krijgt inzage in hoeveel geld op Belgische bankrekeningen staat

Banken die in ons land actief zijn, moeten de saldi op hun bank- en betaalrekeningen en bepaalde financiële contracten voortaan twee keer per jaar doorgeven aan het Centraal Aanspreekpunt voor Rekeningen en Financiële Contracten (CAP). Zo kan de fiscus, bij een aantoonbaar vermoeden van fraude of het invorderen van fiscale schulden, inzage krijgen in het bedrag op een rekening. Tot nu moest er bij dergelijke vermoedens eerst een bankonderzoek worden geopend, waarna een bank tot inzage kon worden verplicht. In het register zal de fiscus ook kunnen zien hoeveel geld u heeft geleend en welk bedrag aan levensverzekeringen u bezit.

Verzekeringsmaatschappijen hebben dan weer tot 31 maart de tijd om de geglobaliseerde bedragen van verzekeringscontracten, vastgelegd op 31 december, mee te delen aan het CAP.

Maximumfactuur van de zorg verlaagt naar 250 euro

De maximumfactuur van de zorg bedraagt vanaf 1 januari niet langer 450, maar wel 250 euro. De verlaging geldt voor elk gezin met een netto belastbaar inkomen tot 11.120 euro en moet de kosten voor geneeskundige zorg voor de gezinnen met de laagste inkomens binnen de perken houden. Het gaat over medische kosten in de brede zin: van de huisarts en een ziekenhuisopname tot kosten voor geneesmiddelen of een kinesist. Concreet krijgen de gezinnen met de laagste inkomens die 250 euro per jaar overschrijden, ook het remgeld terugbetaald.

Volledig scherm © Photo News

Energiefactuur wordt eenvoudiger

De elektriciteits- en gasfacturen van gezinnen moeten eenvoudiger en duidelijker te begrijpen worden. De informatie van de energieleveranciers wordt voortaan gebundeld in vijf rubrieken en op twee bladzijden. Dit moet een einde maken aan de kleine lettertjes op de facturen. De duidelijkheid moet de consument ook toelaten om gemakkelijker prijzen te vergelijken en eventueel te veranderen van tariefplan of leverancier.

Lagere premie voor thuisbatterijen

De premie voor de plaatsing van een thuisbatterij daalt van maximaal 2.550 euro naar maximaal 1.725 euro. De komende jaren wordt het premiebedrag nog verder afgebouwd en vanaf 2025 wordt ze afgeschaft. Producenten, invoerders en installateurs die thuisbatterijen invoeren die gekoppeld zijn aan een decentrale energieproductie-installatie voor elektriciteit en aangesloten zijn bij Bebat, betalen vanaf 1 januari een milieubijdrage wanneer ze deze batterijen verkopen of verhuren op de Belgische markt. De bijdrage geldt alleen voor thuisbatterijen die na 1 januari op de markt zijn gebracht en bedraagt 2,39 euro/kg voor thuisbatterijen op basis van lithium-ion en 1,27 euro/kg voor thuisbatterijen op basis van zoutwater. Met de bijdrage is de gratis terugname en recyclage van thuisbatterijen op het einde van hun levensduur voor klanten verzekerd.

Sociale tarieven gas en elektriciteit weer omhoog

De sociale tarieven voor gas en elektriciteit gaan opnieuw omhoog. Door de hoge energieprijzen is het sociaal tarief voor elektriciteit in een jaar tijd al met 36 procent gestegen en voor gas met 45 procent. Voor de sociale tarieven is er wel een plafonnering. Anders zouden ze nog veel sneller stijgen.

Verplichte schatting bij hypotheeklening

Banken zijn vanaf 2022 verplicht om een hypotheeklening gepaard te laten gaan met een schatting, maar dat hoeft niet per se te gebeuren door een schatter die ter plaatse komt. Het geleende bedrag wordt vanaf 2022 immers berekend op basis van de geschatte waarde en niet langer op de aankoopprijs. De Nationale Bank verwacht dat banken in de meeste gevallen daarvoor beroep zullen doen op een statistisch model. Dat betekent ook dat er geen extra kosten zullen zijn om een schatter ter plaatste te laten komen.

Volledig scherm © ANP

Renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen

Voor niet-residentiële gebouwen - zoals kantoorgebouwen of scholen - die vanaf 1 januari van eigenaar veranderen, geldt binnen de vijf jaar een renovatieverplichting. De gebouwen zullen daarbij moeten voldoen aan vier energiebesparende eisen voor beglazing, dakisolatie en verwarmings- en koelinstallaties. Gaat het om een niet-residentieel gebouw kleiner dan 500 vierkante meter, dan moet binnen de vijf jaar na de overdracht ook minstens energielabel C behaald worden. Vanaf 2023 zullen grote niet-residentiële gebouwen nog een stap verder moeten gaan en over een minimumaandeel hernieuwbare energie van 5 procent moeten beschikken.

Uitfasering stookolieketels gaat van start

In Vlaanderen wordt gestart met de uitfasering van stookolie als brandstof voor de verwarming van gebouwen. Bij nieuwbouw en ingrijpende energetische renovaties aan bestaande gebouwen mogen geen nieuwe stookolieketels meer geplaatst worden. Ook in straten waar geen aardgasnet ligt, mag er in die gevallen geen stookolieketel geplaatst worden. Een warmtepomp of pelletketel kan dan een alternatief zijn.

Hetzelfde principe - geen stookolie - geldt ook voor wie een bestaande verwarmingsketel wil vervangen. Alleen als er geen aardgas ligt in de straat, mag er nog een ketel in de plaats komen van de oude verwarmingsketel. Kleine herstellingen aan bestaande stookolieketels blijven mogelijk. Er is in een tolerantieperiode voorzien voor wie een stookolieketel bestelde voor 19 november 2021 en als die voor 31 maart 2022 geplaatst is. Wie zich daarbuiten niet aan de regels houdt, riskeert een boete van minimaal 5.000 euro.

Recent EPC nodig voor verkoop van huis of appartement

Wie in 2022 in Vlaanderen een woning of appartement verkoopt, moet daarbij gebruikmaken van een Energieprestatiecertificaat (EPC) dat dateert van 2019 of recenter. Bij een verkoop in 2021 mocht het EPC voor verkoop nog maximaal tien jaar oud zijn. Voor de verhuur van huizen of appartementen verandert er niets: daarvoor mag het bestaande EPC verder gebruikt worden, als dat maximaal tien jaar oud is.

Het EPC wordt ook verplicht voor gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen met minstens 15 wooneenheden. De verplichting geldt vanaf 1 januari 2023 ook voor middelgrote appartementsgebouwen, van 5 tot en met 14 wooneenheden, en vanaf 2024 ook voor de kleinste, met 2 tot en met 4 wooneenheden. De verplichting staat los van de verkoop of verhuur van appartementen in het gebouw.

Volledig scherm © BELGA

700 opleidingen geschrapt uit Vlaamse opleidingsdatabank

Uit de Vlaamse opleidingsdatabank - die bijna 5.000 opleidingen bevat - worden 701 opleidingen geschrapt na een negatieve evaluatie op criteria van arbeidsmarktgerichtheid. De opleidingen uit de databank geven recht op opleidingsverlof, -krediet en -cheques. De Vlaamse overheid wil werknemers daarmee aanmoedigen zich bij te scholen. Maar omdat de opleidingen voordelen met zich mee brengen, is er ook controle nodig.

Strengere regels voor niet-Europese zelfstandigen

Niet-Europeanen die zich als zelfstandige willen vestigen in Vlaanderen, zullen voortaan moeten beantwoorden aan strengere regels. Bedoeling is om meer in te zetten op innovatieve startups en ondernemers, maar klassieke ondernemingen blijven ook welkom. Nieuw is dat klassieke ondernemingen voortaan wel over een startkapitaal van 18.600 euro zullen moeten beschikken. Een ondernemingsplan wordt de basis om elke aanvraag voor een beroepskaart te beoordelen. Daarnaast moeten alle aanvragers zichzelf ook een loon kunnen uitkeren, dat neerkomt op minstens 120 procent van het leefloon. Een beroepskaart zal bovendien niet langer voor vijf jaar gelden, maar voor drie jaar. Daarna kan een verlenging aangevraagd worden. Behalve een selectievere toekenning wil bevoegd minister Hilde Crevits (CD&V) ook minder administratieve rompslomp voor de aanvraagprocedure.

Financiële steun voor kickboksen en muaythai

De vechtsporten kickboksen en muaythai worden toegevoegd aan de sporttakkenlijst. Dat betekent onder meer dat de federatie VKBM²O - die kickboksen en muaythai in Vlaanderen aanbiedt - financiële steun kan krijgen. Muaythai is een variant van het kickboksen waarbij vechters trappen combineren met elleboog- en knietechnieken. Het wordt internationaal erkend door het Internationaal Olympisch Comité.

Volledig scherm © ANP

Hervormd inburgeringsbeleid gaat van start

Het nieuwe Vlaamse Integratie- en Inburgeringsdecreet gaat van start. Nieuwkomers zullen om een inburgeringsattest te behalen voortaan moeten slagen voor gestandaardiseerde en betalende testen voor de cursussen Nederlands als tweede taal (NT2) en maatschappelijke oriëntatie. Inburgeraars die niet werken, moeten zich verplicht inschrijven bij de arbeidsbemiddelingsdienst VDAB. Wie na twee jaar te weinig heeft gewerkt, moet een bijkomende taaltest afleggen. Deelnemers zullen voor elke cursus en test moeten betalen. Het is ook de bedoeling om inburgeraars te koppelen aan een Vlaamse ‘buddy’, met wie ze minstens 40 uur hun Nederlands kunnen oefenen of hun sociaal netwerk kunnen uitbouwen.

Slotenmakers kunnen officiële identificatiekaart voorleggen

Professionele slotenmakers zullen vanaf 1 januari een officieel identificatiebewijs kunnen voorleggen. Dat moet consumenten toelaten om eerlijke slotenmakers te herkennen. Om zo’n officiële identificatiekaart te bekomen, zullen slotenmakers een gedragscode moeten ondertekenen en er gebeurt ook een kwaliteitscontrole. Alle gecertificeerde slotenmakers zullen ook verschijnen op de website van de FOD Economie.

Volledig scherm © RV

Postzegels worden duurder

Bpost verhoogt de prijs van postzegels. Non-priorzegels worden 8 procent duurder, voor priorzegels gaat de prijs met 18 procent omhoog. De prijs van de goedkoopste zegel (non-priorzegel in een velletje van tien zegels) stijgt zo naar 1,16 euro per stuk. Wie maar één non-priorzegel koopt, zal daar 1,19 euro voor moeten neertellen. Een priorzegel kost 1,89 euro, of 1,86 euro per stuk in een pakketje van tien.

Ook postzegels voor zendingen naar andere landen veranderen van prijs. Een brief naar het buitenland sturen, kan niet meer voor minder dan 2 euro. Het goedkoopste tarief wordt hier 2,09 euro, voor een postzegel voor verzending binnen Europa gekocht in een pakketje van minstens vijf zegels. Wie zo’n zegel apart aanschaft, zal 2,23 euro moeten betalen. Voor zendingen buiten Europa wordt voortaan 2,31 euro aangerekend indien vijf zegels samen worden aangekocht. Die prijs stijgt naar 2,45 euro als deze zegels apart worden gekocht.