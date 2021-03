Dit stond op de versleutelde cryptofoons: berichten van advocaten en martelbeelden

De redactie van VTM NIEUWS kon in het Operatie Sky-dossier berichten inkijken die werden verstuurd met de cryptofoons. De ondertussen ontcijferde boodschappen gaan vooral over de organisatie van drugstransporten, en afspraken met advocaten. Erg verontrustend is dat er ook martelbeelden in de berichtenreeksen opduiken. Uit berichten op de cryptofoons van de advocaten blijkt dan weer dat ze betaald werden met drugsgeld in sportzakken.

De versleutelde gesprekken gaan vooral over de organisatie van drugtransporten, licht Faroek Özgünes toe. “Wat echt verontrustend is, is dat ze ook foto’s delen van mannen die gemarteld worden, die op de op grond zitten, vastgebonden, naakt, met een pistool tegen het hoofd of een mes op de keel, bedoeld als waarschuwing”, zegt hij. Het is niet duidelijk wie de mannen op de foto’s zijn. Verder betreft het ook afspraken met de advocaten.

VTM NIEUWS kreeg ook inzage in de berichten van twee advocaten die eergisteren werden aangehouden in het onderzoek naar de cryptofoons. Sahil M. (30) en vaak advocaat in drugszaken, en advocaat-stagiair Jawad H. (28). Ze verstuurden versleutelde berichten onder de schuilnamen Sher (Sahil M.) en Kafka (Jawad H.). Daaruit blijkt dat beide mannen wel degelijk in contact stonden met drugscriminelen, dat ze rechtstreeks de opdracht kregen om drugsverdachten te verdedigen, en dat ze zich lieten betalen met drugsgeld, cash in sportzakken.

Volledig scherm Berichten operatie Sky van 'Sher' (Sahil M.) en 'Kafka' (Jawad H.) © VTM nieuws

Voorlopig ontkennen de advocaten dat zij de berichten hebben verstuurd, maar er zijn voldoende aanwijzingen om hun identiteit te achterhalen, aldus Faroek.

De twee politieagenten die vandaag werden gearresteerd, vormen een koppel en worden verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie en corruptie. De man werkt bij het drugsondersteuningsteam, de vrouw werkt op een andere afdeling. Zij worden ervan verdacht dat ze in opdracht van criminele organisaties in politiedatabanken informatie opzochten, onder andere over lopende zaken. De man blijft aangehouden, de vrouw is vrij onder voorwaarden.

De echte kopstukken van de bende zitten echter in Dubai. Het gaat om zeker twee belangrijke figuren die vanuit het Emiraat de criminele organisatie runnen en opdrachten sturen via cryptofoons. Othman L.B. (32) wordt gelinkt aan een vastgoedportefeuille in Dubai ter waarde van 7 miljoen euro, een fractie van de 100 miljoen euro die bronnen in de gerechtelijke wereld op zijn totaal vermogen plakken.

Nordin El H., in Antwerpen beter bekend als “dikke Nordin van den Dam”, resideert ook in Dubai. Hij werd in juni vorig jaar op vraag van het parket in Antwerpen opgepakt in Dubai. Tot een uitlevering kwam het niet. De procedure loopt nog, maar Dubai liet hem vrij na betaling van 10.000 euro borg. Een peulschil.

Volledig scherm Berichten operatie Sky van 'Sher' (Sahil M.) en 'Kafka' (Jawad H.) © VTM nieuws

LEES OOK: