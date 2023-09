Dit najaar wacht een golf aan politieke boeken: “Het is klassiek dat politici voor hun kiescampagne alle mogelijke kanalen bespelen”

IN KAART. Dit zijn de zonnigste plaatsen in België: “Deze regio wordt ook Belgische Provence genoemd”

We kunnen momenteel genieten van een deugddoende nazomer. Heb jij soms het gevoel dat het bij jou zonniger is dan ergens anders? Of misschien net het omgekeerde? Mogelijk zit je er niet naast, want in bepaalde delen van ons land schijnt de zon nu eenmaal vaker dan op andere plaatsen.