Dit najaar nog behandeling om minder snel in ziekenhuis te belanden na corona? "Ideaal bij uitbraak in woonzorgcentrum”

Felix (93) neemt afscheid van zijn Mina (93): “Oef, dachten we na onze vaccina­ties. We zijn er eindelijk van af”

8:19 Ze stierf zondag in hetzelfde rusthuis waar ze meer dan zestig jaar geleden aan de slag ging als verpleegster. Mina Janssen (92) is één van de zeven slachtoffers van de Colombiaanse coronavariant in woonzorgcentrum Ter Burg in Zaventem. De vrouw leed aan de ziekte van Alzheimer en was palliatief. "Ze was heel erg verzwakt", zegt haar man Felix (93). "Het virus heeft in haar helaas een ideaal slachtoffer gevonden."