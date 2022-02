Dit ligt vandaag op tafel van Overlegcomité: vraag is niet of, maar wanneer mondmaskers in lagere school verdwijnen

De vraag is niet langer of, maar wel wanneer de mondmaskers in de lagere school binnenkort verdwijnen. Naast lossere regels over telewerk is het één van de weinige knopen die het Overlegcomité vandaag nog moet doorhakken. Wat wel vaststaat: volgende week komen er sowieso versoepelingen. “Alles wijst erop dat we in code oranje zullen zitten.”