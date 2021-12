Dit ligt op tafel van het Overlegcomité: alles kan, behalve versoepelen

Vandenbrou­c­ke pleit voor extra maatrege­len: “Dan kunnen na kerstvakan­tie scholen weer open”

Door de grote onzekerheid die heerst rond de omikronvariant van het coronavirus neemt ook België best extra maatregelen, zodat na de kerstvakantie de scholen opnieuw kunnen opengaan. Dat heeft vicepremier en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) gezegd in ‘Terzake’. Zijn mening over een mogelijke lockdown ziet u in het onderstaande filmpje.

20 december