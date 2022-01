Dit ligt op onderhandelingstafel bij gezondheidsministers: wie boosterprik kreeg moet mogelijk niet meer in quarantaine

OVERZICHT. Gemiddeld aantal besmettin­gen gestegen met ruim 50 procent, aantal patiënten op intensieve zorg blijft dalen

De voorbije donderdag zijn er in België 15.999 nieuwe coronabesmettingen geteld. Dat waren 1.005 coronabesmettingen meer dan de dag daarvoor, en wel 9.507 coronabesmettingen meer dan de week daarvoor. Dat blijkt maandag uit niet-geconsolideerde cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano, meegedeeld door het kabinet van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. “Als we een prognose maken van de meer recente cijfers, zien we dat de stijging meer richting de tachtig procent gaat”, zegt biostatisticus Geert Molenberghs (KU Leuven, UHasselt) bij HLN LIVE.

3 januari