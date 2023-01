Dit jaar nog 1.600 nieuwe werknemers gezocht: de vacatures bij de NMBS lopen als een trein

De NMBS hoopt dit jaar 1.600 nieuwe werknemers aan te trekken. Dat zijn er nog eens 300 meer dan vorig jaar, toen het ook al razend druk was op de dienst ‘aanwervingen’. Van treinbegeleiders, machinisten, stationschefs, onderhoudstechnici, tot commercieel bedienden en luisterend oren op de klantendienst: iedereen is welkom. Veel gepensioneerden zwaaien af en om dagelijks 3.800 treinen te laten rijden zijn er veel nieuwe gezichten nodig.

“Alarm! Alarm! Van de bestuurder van Echo 498 op de lijn 139 tussen het station van Oud-Heverlee en Heverlee. Er staan koeien op het spoor. Ik herhaal: Alarm!”.

Gelukkig stonden er gisteren niet echt koeien naar een aanstormende trein te gapen in het Leuvense. Net zoals dichte mist, wispelturige wissels en lichten die op ’t laatste nippertje van kleur veranderen, behoren runderen op de sporen tot de instinkers die instructeur Johan in een treinsimulator heeft gestopt. In een nagebootste locomotief in het NMBS-opleidingscentrum vlak bij het station van Mechelen trekt de bestuurder van ‘Echo 498’ - Simon Baar (23) - aan enkele hendels om de trein weer virtueel te laten bollen. Hij is één van de 300 stagiairs in opleiding vandaag. Velen zullen zijn spoor volgen, zo valt toch te hopen.

Om de pensioengolf op te vangen en om personeel meer soepelheid te geven om verlofdagen op te nemen gaat NMBS dit jaar op zoek naar 1.600 nieuwe gezichten. Het gaat hoofdzakelijk over operationeel personeel: volgens de meest recente planning zullen dit jaar 350 treinbegeleiders, 180 treinbestuurders, 500 technische profielen voor de werkplaatsen, 100 veiligheidsagenten en nog een heleboel nieuwe arbeidskrachten voor minder bekende en zichtbare functies aan boord stappen.

“Het aantal personeelsleden dat met pensioen gaat ligt vrij hoog en we vervangen iedereen die op het terrein werkt één op één om onze dienstverlening op peil te houden”, zegt woordvoerder Dimitri Temmerman. “Ook vorig jaar hebben we 1.300 nieuwe mensen aangetrokken. In tijden van arbeidskrapte is dat een hele uitdaging.”

Volledig scherm Simon Baar bestuurt een trein in de treinsimulator. "Het was geen jongensdroom, maar het verveelt nooit, zo’n groot venster op ons land." © Joel Hoylaerts / Photo News

Om een idee te geven: om dagelijks 3.800 treinen te laten rijden, rekenen onze spoorwegen op in totaal 2.500 treinbegeleiders en 3.000 machinisten. “Het is een vak dat je niet op school kan leren en dus geven wij onze eigen opleidingen. Voor een bestuurder duurt dat met medische proeven, een grote brok theorie, praktijklessen en examens in totaal 12 maanden. Na 10 maanden kan je al als rangeerder werken, dan rijd je hoofdzakelijk ‘s nachts de treinen zonder passagiers weer naar hun vertrekplaats. Treinbegeleider ben je na 5 maanden training.”

Soepeler wat diploma’s betreft

NMBS levert naar eigen zeggen extra inspanningen om personeel aan te werven, maar waar in de privé in tijden van krapte de wet van vraag en aanbod speelt, kan onze spoorwegmaatschappij nieuwe treinbestuurders niet plots een hoger loon betalen dan hun collega’s die enkele jaren geleden voor het eerst in de locomotief kropen. “Het is niet eenvoudig in een krappe arbeidsmarkt in een flink aantal regio’s, maar we laten daarom het hele jaar door aanwervingscampagnes lopen. We maken het selectieproces ook eenvoudiger en het afgelopen jaar zijn de diplomavereisten voor operationele functies versoepeld. Voor treinbegeleider volstaat het bijvoorbeeld dat je 18 bent, een diploma secundair onderwijs is niet nodig. Vorig jaar had dat al effect. Het aantal sollicitaties is verdubbeld. Van de nieuwe medewerkers in 2022 was 28% jonger dan 26. Elf procent is ouder dan 50. En een kwart van alle nieuwe medewerkers is een vrouw.”

Volledig scherm De NMBS hoopt dit jaar 1.600 nieuwe werknemers aan te trekken. Dat zijn er nog eens 300 meer dan vorig jaar, toen het ook al razend druk was op de dienst ‘aanwervingen’. © Joel Hoylaerts / Photo News

Voor Simon was het geen jongensdroom. “Maar het verveelt nooit, zo’n groot venster op ons land. Ik kijk liever naar buiten dan naar een computerscherm. Als ik in maart slaag voor mijn examen, dan kom ik overal. En na mijn werkuren hoef ik mijn mailbox niet meer open te doen. Ik was onderwijzer en stond graag voor een klas, maar de werklast na de uren werd mij teveel.”

Quote We hebben op sommige lijnen al wel een soort ‘cruise control’ - waarbij de snelheid van de treinen continu wordt gemonitord en de trein indien nodig wordt afgeremd - maar treinen laten rijden zonder iemand die vooraan toekijkt, zal niet snel gebeuren Dimitri Temmerman - NMBS

In crisistijden zou werkzekerheid een groot pluspunt kunnen zijn. “Wie bij ons start in operationele functies, wordt meteen statutair (vastbenoemd, red.) aangenomen”, zegt Temmerman. “Het is werk met toekomst. Treinbestuurders en -begeleiders hebben ook een hele afwisselende job. Je werkt niet de hele dag op dezelfde locatie, wel integendeel.” Wie een opleiding start, krijgt meteen betaald en het loon voor een starter is best stevig: 1.900 euro netto voor een beginnende treinbegeleider en 2.300 euro netto voor een bestuurder. Er zijn natuurlijk ook nadelen. Treinen rijden ook op kerstavond en als het halve land in de zomer naar zee wil sporen, dan kan het spoorwegpersoneel zweten zonder de zon te zien. En dan zijn er nog gevallen van agressie. “Ook daar focussen we op in de opleidingen en dankzij de samenwerking met de spoorwegpolitie en de vele camera’s pakken we dat probleem aan.”

Cruise control

Een job met toekomst, zou het? Autonoom rijdende treinen zijn alleszins niet voor overmorgen volgens de NMBS en begeleiders blijven nodig. “Dat zijn bijlange niet meer de kaartjesknippers van vroeger. Vervoerbewijzen controleren is maar één van de taken van een begeleider, die vooral de reiziger informatie geeft en toekijkt op de veiligheid voor vertrek. We hebben op sommige lijnen al wel een soort ‘cruise control’ - waarbij de snelheid van de treinen continu wordt gemonitord en de trein indien nodig wordt afgeremd - maar treinen laten rijden zonder iemand die vooraan toekijkt, zal niet snel gebeuren.”

Als de bestuurder van Echo 498 uiteindelijk na heel wat procedures te doorlopen, opnieuw besluit te vertrekken, blijft de trein even onbeweeglijk als de koeien. Over de intercom laat instructeur Johan weten hoe dat komt. “Simon, je bent de noodrem vergeten af te zetten.”