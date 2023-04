Dit jaar heeft België al meer dan 1.000 mensen gedwongen teruggestuurd

Plaatsver­van­gend jurylid terreurpro­ces gewraakt op vraag van advocate Abdeslam

Vanaf vandaag hoort het Hof op het proces over de aanslagen van 22 maart 2016 de verantwoordelijken van de Staatsveiligheid en van de BIM-commissie, de commissie die toeziet op de bijzondere inlichtingenmethoden. De voorzitster heeft de zitting echter geschorst en heeft een plaatsvervangend jurylid gewraakt. Het was de advocate van Salah Abdeslam de wraking had geëist, nadat die aan de adjunct-administrateur-generaal van de Staatsveiligheid had gevraagd wat de stemming was toen bleek dat Sofien Ayari en Mohamed Belkaid zich verscholen in de Driesstraat in Vorst. Het plaatsvervangend jurylied had het daarbij over een “operationele cel” en liet volgens de advocate zo vooringenomenheid blijken.