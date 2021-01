Dit jaar geen ‘Bob’-sleutelhanger, wel één met namen van jonge verkeersslachtoffers: “Ik hoop dat de naam van mijn zoon het leed concreter kan maken”

Anderlecht Vrijspraak voor niet dragen van mondmasker: “Strijdig met de grondwet”

18:41 Een Brusselse politierechter heeft een man vrijgesproken die door agenten geverbaliseerd was omdat hij geen mondmasker droeg, nochtans een verplichting in het Brussels Gewest. “Het verplichten van een mondmasker, altijd en overal, is in strijd met de grondwet”, vond rechter Lionel Van Damme.