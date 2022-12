Dit jaar al 40 procent meer speed pedelecs verkocht

“Zelfs wanneer de temperaturen dalen en de dagen korter worden blijven de speed pedelecs vlot de fietsenwinkels verlaten”, meldt mobiliteitsfederatie Traxio. Alleen afgelopen november werden met 1.287 stuks 39,6% meer tweewielers ingeschreven dan in november 2021. Ook gans 2022 wordt een voltreffer: “Want de voorbije elf maanden zagen we al 16.328 nieuwe speed pedelecs op onze wegen verschijnen, een groei van +40,2% of 4.682 exemplaren”, aldus Traxio-woordvoerder Filip Rylant. “Ter vergelijking: anno 2021 werden over het hele jaar 12.377 speed pedelecs verkocht. Met nog de maand december voor de boeg zitten we daar nu al 3.951 stuks boven.”

Vlaanderen (en Antwerpen) boven

“Particulieren nemen nog steeds bijna de helft van de verkoop voor hun rekening : 7.848 stuks (48,1%) waren privé-aankopen. Daarnaast wordt ook leasing steeds populairder met 5.992 stuks of 36,7% van de markt. Een stijging van +45,7%. Directe aankopen door bedrijven stijgen wat minder snel met 2.488 stuks of 15,2 % van de markt.” Al blijft de speed pedelec nog altijd een Vlaams fenomeen. “Vlaanderen neemt 95 % van de aankopen voor zijn rekening met 15.517 stuks , terwijl Brussel (342 stuks) en Wallonië (469 stuks) de overige 5 % van de markt vertegenwoordigen.” Per provincie tonen Antwerpen (met 3.888 inschrijvingen) en Oost-Vlaanderen (3.781 stuks) zich dit jaar de populairste provincies. “Al zitten Vlaams-Brabant (3.437 stuks, +41%), Limburg (2.642 stuks +44%) en West-Vlaanderen (1.769 stuks, +30 %) duidelijk in de lift.”

0,25 euro vergoeding per km

Ook in 2023 ziet men het succes van de speed pedelec alleen maar toenemen. “De recente berichten om bedrijfswagens - lees: salariswagens en tankkaarten zwaarder te gaan belasten, doen een aantal werknemers voor de fiets kiezen”, stelt Stefaan Lampaert van Traxio Velo. “Een fietsvergoeding van 0,25 euro per km heen en terug is namelijk een aanzienlijk voordeel tegenover een loonsvermindering door het te betalen voordeel alle aard (VAA) en de stijgende brandstofkosten. Fietsen is trouwens gezond en verplaatst je vlot doorheen de files!” Opvallend is dat ook de tweedehandse speed pedelecs gegeerd blijven: in november steeg het aantal inschrijvingen met + 15% (384 stuks) waardoor het jaartotaal klimt naar 5.334 stuks, een groei van +92,6% vergeleken met 2021.