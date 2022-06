Dit jaar al 130 gevaarsituaties in kinderopvang gemeld: “Betere opvolging is topprioriteit”

De afgelopen vijf jaar onderzocht het gerecht 14 overlijdens en 24 hersenletsels bij baby’s en peuters in crèches. Zo blijkt uit informatie die bezorgd werd aan de Onderzoekscommissie Kinderopvang in het Vlaams Parlement. Slechts in twee gevallen werd er iemand veroordeeld. Dit jaar zijn er (tot gisteren) al 130 gevaarsituaties in crèches gemeld, zegt Katrien Verhegge, administrateur-generaal van agentschap Opgroeien. Een performanter en meer geïntegreerd systeem om kinderopvanginitiatieven op te volgen is voor het Agentschap Opgroeien dan ook een “topprioriteit”.

Agentschap Opgroeien wordt vandaag ondervraagd in de Onderzoekscommissie Kinderopvang. Dat is ondertussen de derde keer. Administrateur-generaal van het Agentschap Opgroeien Katrien Verhegge en algemeen directeur Ariane Van den Berghe zullen er voor de laatste keer moeten antwoorden op de vragen van parlementsleden. Ook voormalig minister Wouter Beke (CD&V) wordt deze maand nog ondervraagd. Daarna komt er een finaal rapport met aanbevelingen.

De onderzoekscommissie werd opgestart na het overlijden van 6 maanden oude baby in de crèche ‘t Sloeberhuisje in Mariakerke. Als we kijken in de informatie die de onderzoekscommissie ontving, blijkt dat de crèche in Mariakerke niet de enige Vlaamse crèche was met een dodelijk incident. In de afgelopen vijf jaar werden er 14 overlijdens en 24 hersenletsels onderzocht door het gerecht. Toch waren er maar twee veroordelingen.

Het is vooral de opvolging waar problemen mee zijn volgens Groen-parlementslid Celia Groothedde: “Van de 54 ‘probleemcrèches’ zijn er 15 waar geen inspectieverslagen van te vinden zijn. Na sommige incidenten is er zelfs nooit een inspecteur langs geweest. Dat kan gewoon niet.” Ook bij het overlijden in de crèche in Mariakerke ging de inspectie in de fout volgens Groothedde: “Twee weken voor het incident in de crèche ‘t Sloeberhuisje is er een inspecteur geweest en die zag dat er een man alleen stond met dertien baby’s. Daar, op dat moment, had er ingegrepen moeten worden, dan kon dit drama misschien vermeden worden.”

Tekort aan zorginspecteurs

Vooral het grote tekort aan zorginspecteurs baart Groothedde zorgen: “Er zijn 23 mensen om 7.000 kinderdagverblijven te controleren, dit is veel te weinig.” Volgens Groothedde loopt het agentschap ondertussen ook meer dan 2,5 jaar achter op schema. Ten slotte vindt ze dat er iets moet veranderen aan de ingesteldheid van de zorginspectie. “Een kindje heel houden mag niet langer onze standaard zijn. Kan je warme en pedagogisch verantwoorde kinderopvang geven, daar moeten we voor gaan.”

Quote De dossierop­vol­ging in de kinderop­vang is een puinhoop. Koen Daniëls, N-VA-parlementslid

“De dossieropvolging in de kinderopvang is een puinhoop”, zo verzuchtte Koen Daniëls (N-VA), voorzitter van de onderzoekscommissie kinderopvang, eerder deze week. Het is soms onduidelijk waarom bepaalde kinderopvangdossiers wél opgevolgd worden en andere niet, waarom instanties niet van elkaars stappen op de hoogte zijn,... Er is ook geen echt transparante lijst van opvanginitiatieven waar er ‘knipperlichten’ branden. Het agentschap werkt momenteel met een ‘dynamische lijst’ die voortdurend verandert.

Verhegge erkent dat het huidige dossiersysteem van het agentschap zijn beperkingen heeft en dat “een geïntegreerd systeem”, een systeem dat ook werkt met meer automatische knipperlichten, “een topprioriteit” is. “Men vraagt mij terecht: ‘waarom is dat er nog niet?’”, zegt Verhegge. Volgens haar staat een dergelijk systeem ook al jarenlang op de radar, maar is het er niet kunnen komen door een gebrek aan IT-middelen. Intussen zijn wél de nodige budgetten toegezegd om een performanter geïntegreerd systeem uit te werken.

Besparingen

Net als Karine Moykens van de Zorginspectie vorige week, wijst Verhegge op de mogelijke impact van de besparingen op het terrein. Ook het Agentschap Opgroeien heeft de voorbije jaren moeten besparen. Zo moet er ook deze legislatuur 1,6 miljoen euro bespaard worden en moeten er 32 koppen verdwijnen (waarvan er intussen al 27 zijn verdwenen). Verhegge wijst erop dat ze nu 33 voltijdse medewerkers heeft om dossiers op te volgen. Dat betekent dat 1 medewerker 223 locaties moet opvolgen. “Als we naar 1 op 150 locaties willen gaan, heb ik 16 extra voltijdsen nodig, als we naar 1 op 130 locaties willen, zijn dat er 23", aldus Verhegge.

Vorige week bleek uit cijfers van de Zorginspectie dat er bij één op de vijf inspecties een overtal wordt vastgesteld, een situatie waarbij er onvoldoende begeleiders zijn voor het aantal kindjes. Oppositiepartij Groen hamert al langer op het mogelijke verband tussen overbezetting en gevaarsituaties. De partij pleit voor een betere kindratio met minder kinderen per begeleider. Katrien Verhegge lijkt niet helemaal doof voor dat pleidooi. “Ik zal ervoor pleiten om zeker voor de jongste, kleinste baby’s iets aan de ratio te doen”, klonk het.

Schaalvergroting

Verhegge doet zelf ook een aantal suggesties om de veiligheid in de kinderopvang te verbeteren. Zo pleit ze bijvoorbeeld voor een schaalvergroting. Nu heeft 80 procent van de organisatoren minder dan 50 plaatsen. Zonder de onthaalouders en kleinere crèches te willen viseren, denkt Verhegge dat een schaalvergroting kan helpen om de kwaliteit en veiligheid te verbeteren. Zo kunnen grotere initiatieven of netwerken makkelijker de continuïteit van de opvang garanderen.

De voorbije weken is door de parlementsleden en sprekers al vaker gewezen op een betere verankering van het voorzorgsprincipe. Ook volgens Verhegge moet de regelgeving best bijgestuurd worden zodat er vlotter kan opgetreden worden ook in situaties waarin er niet meteen duidelijke bewijzen zijn van opzet of schuld. Maar vertrekken vanuit het radicale voorzorgsprincipe betekent dan ook een fundamentele omslag om het ‘vermoeden van onschuld’ niet langer te laten primeren.

