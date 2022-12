Dit is wat we intussen weten over de mysterieuze bakkerijmoord: “Ilse (54) had eindelijk opnieuw het geluk gevonden”

De 54-jarige Ilse Michiels lag vrijdag levenloos onder aan de keldertrap in haar bakkerij, een plek waar ze normaal gezien niets te zoeken had. De vrouw had zich juist aangemeld in het systeem en was begonnen met de laatste broden en koeken af te bakken, toen ze plots geen teken van leven meer gaf. Het mysterie van de bakkerijmoord in de Antwerpse Kempen: dit is wat we intussen al weten.