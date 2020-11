Dit is profiel van coronapatiënten in ziekenhuis tijdens tweede golf

Perspec­tief voor onderwijs, zorgsector en bedrijven: volgende week proefpro­jec­ten met Vlaamse sneltests

10:33 Terwijl er afgelopen weekend een akkoord gesloten is over een nieuwe teststrategie voor het land, hoopt Vlaanderen in de loop van volgende week al te starten met een aantal sneltests. Met die sneltests kan de quarantaineperiode in scholen en later ook in bedrijven ingekort worden.