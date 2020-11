Dit is profiel van coronapatiënten in ziekenhuis tijdens eerste deel van tweede golf

Het profiel van de gehospitaliseerde patiënt tijdens de opwaartse fase van de tweede coronagolf, is vrij gelijkaardig aan dat tijdens de volledige eerste golf. Dat heeft viroloog Steven Van Gucht gezegd op de briefing over het coronavirus van de Crisiscel.

De onderzoekers van gezondheidsinstituut Sciensano bekeken voor hun analyse wie er in het ziekenhuis opgenomen werd in de periode van 31 augustus tot 3 november.

Het ging gemiddeld om mensen van 50 tot 80 jaar, maar verhoudingsgewijs waren er minder bewoners bij van woonzorgcentra en zorgpersoneelsleden. “De helft van de patiënten was ouder dan 70, net als tijdens de eerste golf “, aldus Van Gucht. “Het ging ook om iets meer mannen: 54,4 procent.”

Woonzorgcentra

Bij de patiënten ouder dan 65 jaar, kwam 14,5 procent uit de woonzorgcentra, waar dat tijdens de eerste golf nog 25 procent was. “Dat is dus opvallend minder", aldus Van Gucht. Dezelfde tendens is te zien bij zorgverleners. In de opwaartse fase van de tweede golf ging het om 1,6 procent, tegenover 7 procent tijdens de eerste golf. “Waarschijnlijk is het verzorgend personeel meer vertrouwd geraakt met het virus en de voorzorgen die ze moeten nemen en speelt ook de beschikbaarheid van beschermingsmateriaal een rol”, klinkt het.

Zo'n 71 procent van de patiënten in de ziekenhuizen had minstens één onderliggend gezondheidsprobleem. Dat betekent ook wel dat bijna 30 procent dat niet had.

Ook op de diensten intensieve zorg blijkt het profiel van de patiënt voor een groot stuk vergelijkbaar te zijn met dat tijdens de eerste golf. “De typische patiënt is een man van in de zestig”, aldus Van Gucht. “Patiënten zijn daarmee iets jonger dan de doorsnee patiënt in het ziekenhuis. De helft is ouder dan 66 jaar en 50 procent is tussen 55 en 77 jaar. Het gaat om flink meer mannen (68 procent) dan vrouwen. Het is wel belangrijk om op te merken dat mensen van álle leeftijden in het ziekenhuis of op intensieve zorg kunnen belanden”, aldus nog de viroloog.

Onderliggende problemen

Het aantal patiënten op intensieve zorg zonder onderliggende problemen is wel toegenomen tegenover de eerste golf: het gaat om bijna 30 procent, tegenover 24,5 procent tijdens de eerste golf.

Van Gucht drukt erop dat het nog niet om een volledig beeld gaat van de tweede golf, maar alleen van de eerste hélft van de tweede golf. Op een volledig beeld moeten we wachten tot de tweede golf volledig achter de rug is.