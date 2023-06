“Dit is ofwel naïef, ofwel oerdom”: Open Vld wil Brussel hervormen, maar oppositie schiet plannen meteen af

UPDATEOpen Vld wil een efficiënter Brussel: minder parlementsleden, minder structuren en minder gemeenten; maar het voorstel werd direct afgeschoten door de oppositie. “Wij laten Brussel niet los”, klonk het in koor bij N-VA, CD&V en Vlaams Belang. Open Vld-minister Sven Gatz pareert de kritiek. “We gaan Brussel en Vlaanderen niet loskoppelen. Het enige wat we willen is eenvoudigere structuren”, zegt hij aan HLN. “Ik snap de angst, maar niets veranderen is niet wat de kiezer wil.”

Een afslanking van het Brussels Parlement van 89 naar 50 zitjes (40 Franstaligen tegenover 10 Nederlandstaligen) met taalgemengde lijsten, een vereenvoudiging van de gemeenschapsstructuren, het aanmoedigen van fusies en het gebruik van het Engels als officiële taal. Dat zijn enkele voorstellen die Brussels begrotingsminister Sven Gatz en federaal staatssecretaris Alexia Bertrand door het partijcongres goedgekeurd kregen.

De liberalen willen met hun plannen Brussel eenvoudiger maken, maar oogsten vooral kritiek. Vooral de afschaffing van de politieke organen van de gemeenschapscommissies (de colleges en raden van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie) lokt een storm van reacties uit bij collega-politici.

“Dit is naïef ofwel oerdom”

“We gaan de Franstaligen toch niet laten meebeslissen over Nederlandstalige scholen en voorzieningen? De afschaffing van de VGC gooit alle garanties op een sterk Nederlandstalig aanbod overboord”, reageert Vlaams minister van Brussel Benjamin Dalle (CD&V) op de hervormingsplannen van Open Vld voor Brussel. “Onbegrijpelijk dat een VGC-collegelid blijkbaar niet gelooft in zijn eigen meerwaarde”, besluit de CD&V-minister.

De Franstali­gen bij de Vlaamse Gemeen­schaps­com­mis­sie betrekken is ofwel naïef, ofwel oerdom Benjamin Dalle (CD&V), Vlaams minister van Brussel

“De VGC beschikt over een grote terreinkennis en ik merk als Brusselaar zelf steeds hoe goed de VGC Brussel kent”, vult Dalle aan bij ‘Bruzz’. “Het is een sterk netwerk van verenigingen, organisaties, cultuurinstellingen, jeugdinitiatieven,... Daar Franstaligen bij betrekken, is ofwel naïef, ofwel oerdom. Gatz toont hier nog maar eens mee dat de belangen van de Nederlandstaligen verdedigen blijkbaar niet tot zijn prioriteitenpakket behoort.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Hij bouwt luchtkastelen”

Ook N-VA heeft geen oren naar de voorstellen van Open Vld om Brussel te hervormen. Volgens Cieltje Van Achter, N-VA-fractieleider in het Brussels Parlement, tracht Sven Gatz de aandacht af te leiden van zijn eigen beleidsfalen. “Open Vld bestuurt in Brussel al mee sinds de eeuwwisseling. Niets weerhoudt minister Gatz ervan om Brussel vandaag al efficiënter te organiseren, waar wacht hij op?”, stelt Van Achter.

“In plaats van ballonnetjes te lossen waar ze na de verkiezing toch niks mee doen, zou de minister beter bezig zijn met zijn begroting. De Brusselse tekorten nemen Griekse proporties aan. Nu wordt zelfs de aanleg van de nieuwe metrolijn in vraag gesteld wegens een gebrek aan middelen. Ik verwacht dringend antwoorden op deze concrete problemen.”

Wilt Open Vld nu echt de Vlaamse aanwezig­heid in Brussel afbouwen en de Vlaamse scholen door Franstali­gen laten organise­ren? Annabel Tavernier (N-VA), Vlaams parlementslid

Van Achter vindt het ook verontrustend dat Sven Gatz pleit voor de afschaffing van de gemeenschappen: “De minister bestelde vorig jaar een studie die aantoont dat zoiets voor Brussel financieel niet haalbaar is. Hij bouwt luchtkastelen. Daar komt nog eens bij dat dit lijnrecht ingaat tegen de belangen van alle Nederlandstaligen in Brussel. De Nederlandstalige dienstverlening wordt vandaag enkel gegarandeerd door de Vlaamse aanwezigheid in Brussel. Haal die weg, zoals Sven Gatz voorstelt, en het is hier gedaan met het Nederlands.”

Ook Vlaams parlementslid Annabel Tavernier is kritisch: “Wil Open Vld nu echt de Vlaamse aanwezigheid in Brussel afbouwen en de Vlaamse scholen door Franstaligen laten organiseren? De oplossing voor een efficiënter Brussel is niet minder ‘Vlaams’. Wel Integendeel.”

Sven Gatz over kritiek: “We gaan Brussel niet loskoppelen” “We laten Brussel niet los”, is de algemene kritiek bij de andere Vlaamse partijen, maar Open Vld wil Brussel helemaal “niet loskoppelen van Vlaanderen”. Dat zegt Sven Gatz aan HLN na de storm aan kritiek op de voorstellen. “Er zal nog altijd een minister van Nederlandstalig onderwijs en cultuur zijn. We raken ook niet aan de budgetten. Het enige wat we willen is de structuren eenvoudiger maken; structuren die de kiezer begrijpt.” Volgens Gatz hebben zijn collega’s “snel conclusies getrokken”. “Ik snap de angst, maar angst verlamt ook mensen. Ik wil voorzichtig zijn, maar niets veranderen is niet wat men vraagt. Simplificatie zou wel op zijn plaats mogen zijn.” Volgens de Open Vld-minister zal Brussel “niet op zijn eigen draaien” als de hervormingen er komen. “Brussel blijft in de voorstellen even dicht bij het noorden als het zuiden liggen als vandaag het geval is, maar je hebt voor die verbinding toch geen aparte raden en structuren nodig?” Gatz erkent dat - na de storm van kritiek - het niet eenvoudig zal zijn om de hervormingen door te voeren, maar blijft geloven in de afslanking van het gewest en vindt het belangrijk om het debat te voeren “anders verandert er nooit iets”, klinkt het bij de minister.

“Wij laten Brussel niet los!”

Vlaams Belang wijst de voorstellen “resoluut af”. “De Brusselse liberalen kunnen de ‘V’ in Open Vld nu officieel laten vallen”, vindt Brussels parlementslid voor Vlaams Belang Dominiek Lootens-Stael. “De plannen komen neer op het definitief opdoeken van de bescherming van Vlamingen in Brussel. Wij laten Brussel niet los!”

Het voorstel voor gemengde taallijsten zal volgens het Vlaams Belang de band tussen Vlaanderen en Brussel politiek nog meer doorknippen. De partij vreest dat Vlaamse partijen in de praktijk daardoor zelfs dreigen te verdwijnen uit Brussel.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Vereenvoudiging is nodig”

“We vinden absoluut dat Brussel vereenvoudigd moet worden, dat er een echte stadshervorming moet komen met minder politici, minder structuren en meer verantwoordelijkheden. Daarbij moeten de rechten van Nederlandstaligen in deze stad behouden blijven.” Dat stelt Brussels staatssecretaris voor one.brussels-Vooruit, Pascal Smet, in een reactie op de voorstellen.

Smet vindt het belangrijk dat de rechten van de Nederlandstaligen behouden blijven. “Onderwijs en cultuur zijn taalgebonden. Nederlandstaligen moeten kwaliteitsvol Nederland onderwijs krijgen, net zoals Franstaligen. Maar dit kan en moet veel beter onderling afgestemd en gecoördineerd worden. De structuren die hiervoor moeten zorgen zijn van ondergeschikt belang en de VGC is niet de essentie van het probleem”.

Voor one.brussels-Vooruit moet er een drastische vereenvoudiging komen in de structuren op politiek en administratief niveau. “De Brusselaar moet duidelijk weten wie voor wat verantwoordelijk is en heeft recht op efficiënt en goed bestuur”, luidt het nog.