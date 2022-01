Dit is Neeltje Jans: de plaats waar vermiste Dean (4) werd teruggevonden

ONZE OPINIE. Wie is Conner Rousseau om u en mij te belonen als was hij Sinter­klaas?

Conner Rousseau (Vooruit) wil gevaccineerden belonen met vrijheid. U leest het: belonen. Vorige week konden we dat met wat goede wil nog klasseren als een communicatieblunder in Terzake. Als slip of the tongue. Maar dat was het dus niet. De Vooruit-voorzitter herhaalt het in een ongetwijfeld grondig nagelezen opiniestuk in ‘De Standaard’. “Solidariteit wordt beloond met vrijheid.” Wat een paternalisme. Wie is Conner Rousseau om u en mij te belonen als was hij Sinterklaas die de brave kindjes lekkers geeft en de andere de roe?

