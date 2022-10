Dit is ‘JEZ!’, de opvolger van Rode Neuzen Dag: “Na Vaderdag en Moederdag is het tijd voor een Jongerendag”

“Dag meneer de minister. U kent ons niet en eerlijk gezegd, wij u ook niet. Wij weten uiteraard dat u een minister bent en er wordt ons vaak gezegd dat ministers belangrijk en machtig zijn. Boeie , denken wij dan. Tot we begrepen dat u als minister van Jeugd elke dag beslissingen over ons neemt”, zo begint een open brief aan het adres van Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V). Afzenders? Naomi, Chloé, Cédric, Aaron, Morane, Jessica, Lowie en Nona. Samen vormen ze JEZ!. De afkorting voor jong en zot, maar ook jong en zelfzeker, jong en zorgzaam, “jong en zoveel meer, dus”, zeggen de initiatiefnemers.

Behalve een jongerencollectief is JEZ! meteen ook de opvolger van Rode Neuzen Dag. Zes jaar lang gaf die actie kwetsbare jongeren een duwtje in de rug: Rode Neuzen Dag maakte mentale problemen bespreekbaar en zamelde geld in voor projecten en organisaties die zich daarvoor inzetten. Vorig jaar werd zo maar liefst 3 miljoen euro opgehaald. Toch besloten HLN, VTM, Qmusic en Belfius onlangs om er de stekker uit te trekken. Het was tijd voor iets nieuws, klonk het , iets dat breder gaat dan enkel de mentale weerbaarheid van de jeugd. Dat nieuwe en bredere project luistert dus naar de naam JEZ!.

“Wij geloven dat gemotiveerde, geëngageerde en goed ondersteunde jongeren de kracht bezitten om de toekomst vorm te geven en de moeilijkste problemen in hun eigen omgeving en in de wereld op te lossen”, zegt Kris Vervaet, CEO van DPG Media België, het mediabedrijf boven HLN, VTM en Qmusic. “Via JEZ! willen we jongeren in het hart van de samenleving plaatsen en hen verbinden vanuit een positieve, optimistische ingesteldheid.”

Concreet zal het jongerencollectief volgend jaar tal van thema’s aankaarten en evenementen organiseren met als doelstelling jongeren op het voorplan te zetten. Een belangrijk onderdeel is om daarbij geld in te zamelen ten voordele van organisaties die zich voor jongeren inzetten. Tenminste, als die een project indienen met enige maatschappelijke relevantie. Een voetbalploeg die met de opbrengsten van JEZ! zonnepanelen op zijn kantine wil laten installeren, is eraan voor de moeite. Als diezelfde voetbalploeg een project wil opstarten om G-sporters te laten sjotten en hen uit een sociaal isolement te halen, maken ze wel een kans om door JEZ! geholpen te worden. Organisaties kunnen zich tot 16 november kandidaat stellen bij de Koning Boudewijnstichting.

In afwachting van inzamelacties trekken de jongeren nu al naar minister Dalle, met een open brief onder de arm (lees de brief onderaan dit artikel). Daarin benadrukken ze dat ze niet beantwoorden aan het negatieve beeld van de smartphoneverslaafde luie tieners in te kleine shirts, maar wel dat ze veerkrachtige, milieubewuste jongeren zijn die op sociale media tegen bodyshaming strijden.

Meteen hebben ze ook een eerste voorstel klaar voor de minister. “Laat ons samen epic worden. Te beginnen met een Dag van en voor de Jongeren uit te roepen in Vlaanderen. Na Moederdag, Vaderdag, Dag van de Hond, Dag van de Leerkracht, Dag van het Getal Pi (really?) en die van de ambtenaar… is het wel tijd om een kwart van de Vlaamse bevolking hun eigen dag te gunnen. Een Dag van de Jongeren.”

Open brief aan Benjamin Dalle, minister van Jeugd

Dag meneer de minister,

U kent ons niet en eerlijk gezegd, wij u ook niet. Wij weten uiteraard dat u een minister bent en er wordt ons vaak gezegd dat ministers belangrijk en machtig zijn.

Boeie, denken wij dan.

Tot we begrepen dat u als minister van Jeugd elke dag beslissingen over ons neemt. Ons, de jongeren dus. Want dat is wie wij, Naomi, Chloé, Cédric, Aaron, Morane, Jessica, Lowie en Nona zijn, de jeugd van tegenwoordig zoals boomers ons soms wel eens noemen. Dus zijn we eens op uw socials gaan kijken. Hmmm, nog wat werk aan - maar dan swipeten we naar uw website.

We citeren: “Er wordt al genoeg over kinderen en jongeren gesproken, maar nog veel te weinig mét hen. Zowel in het jeugdbeleid, maar ook in het beleid van mijn collega-ministers, wil ik de stem van kinderen en jongeren, ook van de meest kwetsbare, laten klinken én laten wegen op het beleid.”

Samen viben?

Beste meneer de minister, we hebben wel wat ideeën voor u. Want wij zijn Gen Z, weet u wel? Jawel, die generatie waar iedereen wel wat van vindt en vooral ook iets over te zeggen wil hebben.

Zoals,

❌dat ons lijf en leven vergroeid is aan onze smartphone en dat ons IQ recht evenredig afneemt met de tijd die we op social media doorbrengen.

❌Dat we liever lui dan moe in de zetel liggen te gamen en we later vooral veel geld willen verdienen door zo weinig mogelijk te werken. Want oh my god, de work-lifebalans is belangrijk voor ons.

❌Dat we een generatie zijn die rondloopt in te kleine shirts met te blote buiken, in jeans met meer scheuren dan stof en met godbetert zoveel tatoeages dat we wel een mislukte Picasso lijken. Als we ooit al van die schilder zouden gehoord hebben.

❌Dat we een generatie zijn die niet meer deftig kan lezen of schrijven en dat we liever brossen dan naar school gaan omdat we ‘zogezegd’ de planeet willen redden.

Die generatie dus.

Niet cool

Is dat ook het beeld dat u van ons hebt? Neen toch, wij zijn ervan overtuigd dat u ons beter kent. Vast wel, hoe zou u anders minister van Jeugd geworden zijn? Ziet u wat wij zien?

✅Dat wij op social media thema’s als bodyshaming, racisme, gelijke rechten en pesten wel krachtdadig aanpakken.

✅Dat wij bewust tweedehands shoppen, vegetarisch eten en een rijbewijs ditchen omdat we meer willen doen dan ‘brossen’ om de planeet te redden.

✅Ziet u hoe wij niet in de hoek blijven zitten na coronalockdowns, financiële en energiecrisissen, oorlogen maar hoe wij creatief en positief de toekomst mee willen vormgeven?

Ziet u dat ook?

Dag van de Jongeren

Laat ons samen epic worden. Te beginnen met een Dag van en voor de Jongeren uit te roepen in Vlaanderen. Na Moederdag, Vaderdag, Dag van de Hond, Dag van de Leerkracht, Dag van het Getal Pi (really?) en die van de ambtenaar… is het wel tijd om een kwart van de Vlaamse bevolking hun eigen dag te gunnen. Een Dag van de Jongeren. En dat is nog maar de start van ons gesprek.

JEZ!

Zo, wij kunnen alvast deze woensdagmiddag onze agenda vrijmaken. U ook? Neem dan contact op met ons, de jongeren van JEZ!. Oeps, hadden we dat nog niet gezegd? Wij zijn dus de jongeren van JEZ!. Wij zijn Jong en Zot, zot van onze generatie en zot van het idee dat wij samen deze generatie great gaan maken.

Zeg JEZ! aan de Dag van de Jongeren en zeg JEZ! tegen ons!

Grtz,

Naomi, Chloé, Cédric, Aaron, Morane, Jessica, Lowie en Nona (en vele anderen)