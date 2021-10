Dit is het profiel van patiënten die nu op intensieve zorg belanden met Covid-19

(Bekijk ook: uitbreiding Brusselse coronapas heeft nog geen effect op cijfers)

“Er zijn ook af en toe mensen bij die wél gevaccineerd zijn”, nuanceert hij wel. “Het vaccin werkt immers niet voor honderd procent. Af en toe gebeurt het dus toch dat iemand die wel gevaccineerd is, in het ziekenhuis belandt en zelfs op de afdeling intensieve zorg.”

Af en toe worden er ook jongere mensen opgenomen. “Het gaat dan om twintigers en dertigers, maar dat is eerlijk gezegd zeldzaam”, gaat Van Gucht verder. “Ze hebben soms ook geen onderliggende aandoeningen en er kan niet altijd een verklaring gevonden worden voor het feit dat ze zo ziek worden. Bij kinderen komt een opname op intensieve zorg nog minder voor. Al bij al is er eigenlijk geen grote verandering in het profiel van de patiënten op intensieve zorg. Het gaat vooral om vijftigers, zestigers en zeventigers.”

Jongeren

De huidige coronacijfers tonen wel veel infecties bij jongeren en dan vooral bij kinderen onder de 12 jaar. “Dat is niet vreemd, want dat is de categorie van de bevolking die niet gevaccineerd is. Maar over het algemeen gaat het bij hen om lichte ziektesymptomen. Er zijn zelden complicaties. Ze maken maar een klein onderdeeltje uit van de mensen die opgenomen worden in het ziekenhuis”, klinkt het nog.

Er moet wel rekening mee gehouden worden dat als de viruscirculatie toeneemt bij de jongere generaties, dat de oudere generaties vroeg of laat volgen. “Dat kan met een beetje vertraging gebeuren, maar het is een patroon dat we al keer op keer gezien hebben”, aldus Van Gucht. “Dat is ook het geval bij de griep. Het is niet zo dat er een barrière bestaat tussen jongere en oudere generaties. Los daarvan hebben ouderen de jongste weken ook veel meer contacten gehad door de versoepeling van de maatregelen. Ik denk aan recepties en bijeenkomsten. Dan is het ook normaal dat we ook bij die groep meer besmettingen opmerken.”

Vaccinaties

Desondanks is er wel hoop dankzij de vaccinaties. “Bij mensen die gevaccineerd zijn, zien we nog altijd dat de bescherming tegen ernstige ziekte en hospitalisatie heel hoog is. Ook bij ouderen. Het gaat om 80 tot 90 procent. Er is recent een grote Franse studie verschenen die aantoont dat het risico op ziekenhuisopname en overlijden negen keer lager is bij volledig gevaccineerden dan bij niet gevaccineerden.”

Als je alleen kijkt naar besmettingen en het ontwikkelen van milde klachten, zie je dat die ook nog altijd kunnen voorkomen bij gevaccineerde mensen. “We hebben over het algemeen de indruk dat bij mensen onder de 65 jaar de bescherming tegen besmetting relatief goed blijft”, aldus de viroloog. “Het varieert wel een beetje van vaccin tot vaccin, hoe lang het geleden is dat je gevaccineerd bent en je leeftijd. Desondanks zien we dat het in dit geval niet vaak leidt tot ziekenhuisopname. De bescherming blijft hoog en neemt niet veel af.”