Dit is het plan om kinderopvang uit slop te halen: tot 1.000 euro extra per kind voor crèches en opslag voor onthaalouders. Toch is kritiek striemend

Alweer verdachte hypo in rusthuis Oostrozebe­ke: gerecht valt binnen en start onderzoek

In het rusthuis Rozenberg in Oostrozebeke is afgelopen week alweer een verdachte hypo vastgesteld bij een bewoner. Dat weet de onderzoekscel van ‘VTM Nieuws' en Het Laatste Nieuws. Het gaat om een 74-jarige man die in maart vorig jaar al eens een moordpoging overleefde. Ook deze keer overleefde hij het. Het gerecht viel al binnen in het rusthuis en nam het medisch dossier in beslag. Volgens de eerste analyses zou de man niet ingespoten zijn met insuline, maar is daarmee wel zeker dat de man niet is vergiftigd?

4 oktober