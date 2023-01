Dit is het koppel achter het jongste porno-imperium van Vlaanderen: “De meeste acteurs zijn niet professioneel, vaak gaat het om echte koppels”

Elise van Vlaanderen (37) was acht jaar geleden naar eigen zeggen nog “een braaf moederke van vier kinderen”, maar toen ontmoette ze Ruud Slakhorst (65), de man die in Nederland het porno-imperium van Kim Holland had opgericht. Intussen is Elise stilaan de pornokoningin van Vlaanderen en groeit het aantal abonnees van haar OnlyFans-account alsof het viagra heeft geslikt. Hoeveel verdienen de pornoacteurs die voor Elise en Ruud werken? En waarom krijgen vrouwen dubbel zoveel uitbetaald als mannen? Elise en Ruud ontvingen ons in hun pornostudio in hun appartement in Opwijk. “Mensen betalen voor ons omdat wij échte seks tonen.”