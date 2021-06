Dit is het goedkoopste gastronomisch restaurant van Gent: 12 euro voor driegangenmenu

Noteer in uw agenda: vanaf september kan u in het goedkoopste gastronomisch restaurant van Gent terecht voor een driegangenlunch die u ocharme 12 tot 17 euro zal kosten. In restaurant ‘Brut Nature’ wordt u bediend door de leerlingen van beroepsschool OLVI. Die zijn blij dat ze na maandenlange coronabeperkingen voor buitenstaanders kunnen koken. “Onthoud dat je de varkenswangetjes voor mevrouw in je rechterhand hebt, de kalfsblanquette in je linkerhand is voor meneer.” Wij gingen alvast eens proeven.