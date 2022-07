“Dit is geen grote hervorming” en “De weg is nog lang”: pensioenakkoord lauw onthaald door voorzitters Vooruit, CD&V en MR

Het pensioenakkoord van de federale regering is geen grote hervorming. Dat stelt Conner Rousseau, de voorzitter van Vooruit. "Mijn generatie maakt zich zorgen om hun pensioen later. Om dat veilig te stellen, moeten we echt durven hervormen. Zowel fiscaal als op pensioenen. En dat is niet het geval. Ik ben ontgoocheld." Ook de voorzitters van meerderheidspartijen CD&V en MR zijn koele minnaars van het gemaakte akkoord.

Het kernkabinet van de federale regering raakte het maandagnacht eens over een pensioenhervorming. Aan het akkoord gingen wekenlange onderhandelingen vooraf, waarin vooral de PS met de vinger werd gewezen.

Volgens Rousseau moet werken meer lonen. "Ook in onze pensioenen. Daarom hebben we met Vooruit hard gestreden om de pensioenen te verhogen. Het minimumpensioen wordt meer dan 1.500 euro netto. Wie langer werkt, krijgt meer pensioen", benadrukt Rousseau.

De regering voert de pensioenbonus opnieuw in. "Nadat de vorige rechtse regering dit afschafte. En er komt beterschap voor vrouwen die gezin en werk combineerden. Dit akkoord is een verbetering voor meer loon naar werk."

“Vooruit blijft strijden naar een grote hervorming”

Maar toch verdienen de werkende mensen volgens Rousseau beter. "Met Vooruit zullen we blijven strijden voor een grote hervorming. Een hervorming die niet meer kijkt naar een pensioenleeftijd, maar wel naar de jaren op de teller. Vooruit wil dat mensen die op hun 18 beginnen werken op hun 60 kunnen stoppen. Maar dat mensen ook effectief gewerkt hebben als ze vroeger op pensioen willen.”

Ook CD&V-voorzitter Sammy Mahdi reageerde lauwtjes op het akkoord. “Dit akkoord is slechts een eerste stap. De weg is nog lang”, aldus Mahdi. “Grote pensioenhervorming blijft uit, heel wat absurde voorstellen die werk allesbehalve valoriseren gelukkig ook”, zo tweette Mahdi. Net als andere stemmen binnen de coalitiepartijen laat de CD&V-voorzitter verstaan dat hij op zijn honger blijft zitten. “Wanneer je dagen en nachten nodig hebt om sommigen te overtuigen dat 20 jaar werken een absolute minimumvoorwaarde is, weet je genoeg.”

Ook CD&V-vicepremier Vincent Van Peteghem liet in het VRT-radioprogramma De Ochtend verstaan dat er op termijn veel meer nodig is om het pensioensysteem betaalbaar te houden. “Dit kan zeker en vast geen eindpunt zijn. We zullen de komende periode ook op dit vlak nog beslissingen moeten nemen”, zei de minister van Financiën.

Van Peteghem, die vandaag ook een blauwdruk van een fiscale hervorming presenteerde, hoopt dat de Vivaldi-coalitie ondanks de moeizame onderhandelingen van de voorbije weken toch nog stappen kan zetten. “Laat ons hopen dat we daar niet mee wachten tot de volgende regering en zelf verantwoordelijkheid nemen om zaken te veranderen.”

Ook Georges Bouchez van de MR vindt de pensioenhervorming “zeker niet ver genoeg gaan”, maar de voorman van de Franstalige liberalen rept op Twitter wel van “een belangrijke stap in de goede richting”.

Non-akkoord

Oppositiepartij N-VA is geenszins onder de indruk van het pensioenakkoord. “De regering-De Croo besliste vannacht om geen pensioenhervorming door te voeren, maar een symbolisch non-akkoord”, reageert Kamerfractieleider Peter De Roover.

“Wat onze toekomstige generaties nodig hebben, is een robuust toekomstplan. Wat ze krijgen is een kibbelende regering die na weken marathonvergaderen het woord ‘akkoord’ aflevert”, zo luidt de eerste reactie van N-VA op het pensioenakkoord. “De vergrijzingsfactuur zal een loodzware hypotheek leggen op ons beleid van morgen, maar de Vivaldi-regering blijkt onmachtig dat fundamentele probleem aan te pakken”, concludeert De Roover.

“Geen eindpunt”

“Dit akkoord is niet het eindpunt van de pensioenhervorming, maar een redelijke eerste stap.” Zo omschrijft covoorzitter Jeremie Vaneeckhout van regeringspartij Groen het akkoord. “Onder de vorige regering was er geen sprake van een hervorming met een sociale stempel. Nu zetten we wel stappen. Dit akkoord houdt rekening met mensen die een deeltijdse job hadden en gunt zo ook veel vrouwen een leefbaar minimumpensioen”, stelt Vaneeckhout.

Volgens Vaneeckhout dreigden vooral vrouwen het gelag te betalen indien de toegang tot het minimumpensioen fors beperkt zou worden. Voor Groen moesten periodes als moederschapsrust, borstvoedingsverlof en palliatief verlof meetellen voor de opbouw van pensioenrechten. “Dankzij Petra De Sutter leidt de deal van vannacht niet tot een vrouwelijk pensioenkerkhof en daar ben ik blij om”, aldus de covoorzitter, die in een volgende fase van de pensioenhervorming ook het voorstel van de pensioensplit verder wil laten onderzoeken.