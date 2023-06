Dit is de meest exclusieve strandbar van de kust: “Klanten bieden tegen elkaar op met flessen champagne”

Plots staat water van de Leie een meter lager, boten zitten vast in het slijk: “Vanmorgen keken we vanuit onze slaapkamer plots uit op de kaaimuur”

Het waterpeil van de Leie is zaterdagnacht meer dan een meter gezakt. De oorzaak van de daling ligt bij een defect aan de sluis in Sint-Baafs-Vijve (Wielsbeke). Door het probleem is de scheepvaart geblokkeerd op De Leie en het Kanaal Roeselare Leie. “Wij krijgen elke week 5.000 ton zand binnen via het water”, zegt Ignace Degezelle van betonproducent Devagro. “Hopelijk is dit snel opgelost of onze productie valt stil de komende week.”