Dit is de grappigste supporter van de Rode Duivels: Pablo Andres (41), Brussels komiek die Lukaku en Hazard meedogenloos maar liefdevol uitscheldt

Beke hoopt dat ook jongste groep massaal ingaat op vaccinuit­no­di­ging: “Lege plaatsen zoveel mogelijk invullen met wie nu prik wil”

25 juni Het liep vrijdagnamiddag storm aan het vaccinatiecentrum in Gent, nadat iedereen ouder dan 16 jaar zich daar deze namiddag zonder afspraak mocht aanmelden voor een vaccin. Het vaccinatiecentrum had 1.700 vaccins op overschot, omdat heel wat mensen niet reageren op hun uitnodiging, vaak omdat de eerste of tweede prik samenvalt met vakantieplannen. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) benadrukt dat meer dan 9 op de 10 Vlamingen wel ingaat op de uitnodiging. “Er is in Vlaanderen een grote vaccinatiehonger, en daar ben ik blij om”, klinkt het in het VTM Nieuws.