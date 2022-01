Dit is de coronabarometer waarover het Overlegcomité zich vandaag buigt: sluitingsuur horeca weer op tafel en supporteren in voetbalstadion kan weer

Dansen op een festivalweide of supporteren voor een voetbalploeg kan - onder strikte voorwaarden - zelfs in hoogste alarmfase. Vrijetijdsactiviteiten - lees: een toneelclub, de jeugdbeweging of een voetbaltraining - mogen bijna weer als ‘vanouds’ doorgaan, mits een mondmasker en een beperking hier en daar. Dit is de coronabarometer waarmee coronacommissaris Pedro Facon vandaag naar het Overlegcomité trekt.