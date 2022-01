Dit is de coronabarometer waarover het Overlegcomité zich morgen buigt: sluitingsuur horeca weer op tafel en supporteren in voetbalstadion kan weer

Akkoord over Nuvaxovid als alterna­tief vaccin: "Ook voor mensen die 'fobie' ontwikkeld hebben voor andere vaccins"

De ministers van Volksgezondheid hebben het licht op groen gezet om het Nuvaxovid-vaccin te gebruiken als alternatief vaccin voor mensen die nog niet konden gevaccineerd worden. Het gaat in de eerste plaats om mensen met een hoog risico op allergische reacties op de beschikbare vaccins of mensen die te kampen hadden met bijwerkingen na een eerste vaccinatie tegen Covid-19. Omdat het maar gaat om zowat 3.000 mensen kunnen de deelstaten het vaccin ook aanbieden aan andere groepen, bijvoorbeeld aan mensen die “een fobie ontwikkeld hebben tegen andere vaccins”, zo staat in het persbericht van het IMC.

19 januari