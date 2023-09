Dit is Bullchat, de site waarop Reuben D.B. kinderporno zocht: “We kunnen knuffelen, of...”

“Hopeloos op zoek naar seks”: wie is Benoit D. (35), de theaterma­ker die samen met Sven Pichal werd opgepakt voor online kindermis­bruik?

In zijn val sleurde acteur Reuben D.B. (34) niet alleen radiomaker Sven Pichal (44) mee, maar ook Benoit D. (35). Bekend Vlaanderen heeft niets dan lof voor de theatermedewerker: van “ontzettend lieve man” tot “vrolijke allemansvriend”, maar zijn dichtere omgeving onthult een heel ander beeld. “Hij was altijd hopeloos op zoek naar seks en was vaak depressief.”