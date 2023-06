Stephanie D’Hose (Open Vld) over de laagste peilingsco­re ooit voor haar partij: “Er waren de laatste tijd geen drama’s, en toch krijgen wij hier opnieuw een ‘patat’”

Pijn, teleurstelling, onbegrip. De nieuwe peiling slaat in als een bom bij Open Vld - meer nog dan de vorige, die al historisch laag was. “Ik was er ook niet goed van”, zegt ondervoorzitter Stephanie D’Hose in een openhartig gesprek met HLN. “Soms voelt het alsof het niet meer uitmaakt wat we goed doen.”